Concurso Prefeitura de São Gonçalo RJ 2020 define banca organizadora

Edital visa o preenchimento de vagas de nível médio e superior na Secretaria Municipal de Educação

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo anunciou nesta quarta-feira, 19, a divulgação da banca organizadora responsável novo edital. Conforme documento publicado no Diário Oficial do Município, a empresa Instituto Selecon ira coordenar a seleção.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

informações do concurso