Concurso Prefeitura de São Gonçalo RJ terá 430 vagas em todos os níveis

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo anunciou nesta quarta-feira, 19, após a escolha do Instituto Selecon como banca organizadora, a abertura de novos editais de concurso público em breve.

As vagas destinadas serão distribuídas nas áreas da Educação, Segurança e Administrativo em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O Instituto Selecon será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades são para Guarda Municipal, Bibliotecário e Analista (de engenharia de segurança do trabalho, de contabilidade, de engenharia de tráfego e de transportes, planejamento e orçamento e analista processual), mais técnicos de apoio especializado, trânsito e segurança do trabalho; Nutricionista escolar, Merendeiro, Inspetor de Alunos, Auxiliar de Creche, Cuidador de Alunos, Supervisor Educacional e Orientador Educacional e Pedagógico; Professor I (educação artística, educação física, história, português, ciências, matemática, geografia, inglês e francês), Professor de apoio especializado e Professor II.

Informações do concurso