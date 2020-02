Concurso Prefeitura de São João do Piauí PI 2020; Salários de até R$ 10.000,80!

Localizado a 467 km da capital Teresina/PI, a Prefeitura Municipal de São João do Piauí faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 47 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Enfermeiro Especialista em Gestão de Saúde Pública (1); Enfermeiro Especialista em Saúde da Família (1); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal Sanitário (1); Fisioterapeuta (1); Médico Veterinário (1); Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Técnico em Administração (4); Administrador (4); Agente de Endemias (1); Assistente Jurídico (1); Assistente Social (2); Contador Especialista em Contabilidade Pública (1); Médico Pediatra (1); Médico PSF Especialista em Saúde da Família e Medicina Comunitária (5); Enfermeiro Especialista em Saúde Mental (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Médico Psiquiatra (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Enfermagem (10); Fiscal Ambiental (1); Fonoaudiólogo (1); e Médico Ginecologista/ Obstetra (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,89 a R$ 10.000,80, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da CONSEP. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas e prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão realizadas no dia 5 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso