Concurso Prefeitura de São Manuel SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital publicado. Localizado a 260 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de São Manuel faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 39 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (01 vaga), Motorista de Veículo Municipal (01 vaga), Pedreiro (01 vaga), Agente Comunitário de Saúde (19 vagas), Auxiliar de Farmácia (01 vaga), Mecânico da Frota Municipal (01 vaga), Monitor de Alunos (01 vaga), Técnico em Segurança do Trabalho (01 vaga), Topógrafo (01 vaga), Assistente Social (01 vaga), Bibliotecário (01 vaga), Diretor de Escola (01 vaga), Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 vaga), Enfermeiro (01 vaga) Farmacêutico (01 vaga), Médico Clinico Geral (01 vaga), Médico Oftalmologista (01 vaga), Médico Pediatra (01 vaga), Médico Veterinário (01 vaga) e Professor de Educação Básica II (Educação Física) (01 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.182,85 a R$ 3.561,88, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever às 15h00min do dia 06 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Global Concursos. O valor da inscrição varia entre 27,00 (nível fundamental), R$ 42,00 (nível médio/técnico) e R$ 56,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Motorista e Pedreiro;

–> Teste de aptidão física (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde;

–> Prova de título para o cargo de Professor de Educação Básica II (Educação Física).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de abril de 2020, em locais a serem informados via site da Global Concursos. Veja abaixo o horário das provas conforme o cargo pretendido:

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de São Manuel SP

: Prefeitura Municipal de São Manuel SP Banca organizadora : Global Concursos

: Global Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 39

: 39 Remuneração : R$ 1.182,85 a R$ 3.561,88

: R$ 1.182,85 a R$ 3.561,88 Inscrições : até 06 de março de 2020

: até 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 27,00, R$ 42,00 e R$ 56,00

: R$ 27,00, R$ 42,00 e R$ 56,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL SP 2020