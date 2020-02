Concurso Prefeitura de Senador Canedo GO: Resultado preliminar da prova objetiva divulgado

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Senador Canedo aplicou no domingo, 08 de dezembro, a primeira etapa de provas do concurso público em andamento para o preenchimento de nada menos que 3.653 vagas, sendo 1.229 para ampla concorrência e 2.412 de cadastro reserva.

A Prefeitura liberou o resultado preliminar da prova objetiva no site oficial. As avaliações serão realizadas em quatro dias distintos, de acordo com o cargo. As provas foram aplicadas nas seguintes datas:

Dia 8 de dezembro: para o cargo de professor (todas as especialidades);

Dia 15 de dezembro: para os demais cargos de nível superior;

Dia 12 de janeiro: para cargos de nível fundamental; e

Dia 19 de janeiro: para cargos de nível médio e técnico.

O município retificou o edital alterando alguns itens do conteúdo programático para os cargos de Analista Educacional – Psicologia Educacional e também houve alteração no valor da remuneração para o cargo de Médico Hematologista, que passam para R$ 6.320,32.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Operacional , Borracheiro, Encanador, Jardineiro, Pedreiro, Pintor de Veículos, Auxiliar Administrativo e Auxiliar Educacional (NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO).

Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Prótese Dentária, Auxiliar de Saúde Bucal, Guarda Municipal, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias, Agente Educacional, Agente de Trânsito e Transportes, Assistente Administrativo, Operador de Trator Agrícola, Assistente Educacional, Operador de Motoniveladora e Operador de Rolo Compactador (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO).

Fiscal do Meio Ambiente, Fiscal de Saúde Pública/Farmácia, Fiscal de Saúde Pública/Odontologia, Fiscal de Saúde Pública/Veterinária, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Ciências, Psicologia Educacional, Analista Jurídico, Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Psicólogo, Biomédico, Fiscal de Saúde Pública/Alimentação/Engenharia de Alimentos, Fiscal de Tributos Municipais, Médico (Anestesista, Clínico Geral, Ginecologista e Obstetra, Pediatra, Psiquiatra e Hematologista), Procurador Municipal, Professor de Inglês Inglesa, Professor de Educação Física, Analista Administrativo, Biólogo, Geógrafo, Engenheiro Ambiental, Professor Pedagogo, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Matemática (NÍVEL SUPERIOR).

Do quantitativo total de vagas, serão 1.231 para preenchimento imediato e 2.421 para formação de cadastro de reserva. As remunerações oferecidas chegam até R$ 3.160,16.

As inscrições foram realizadas entre o período de 09 de setembro (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 10 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora ITAME. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 110,00 (nível superior).

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos a ser aplicada nas cidades de Senador Canedo ou na cidade de Goiânia;

Prova prático-profissional (caráter classificatório e eliminatório) para Procurador Municipal e Analista Jurídico;

Prova discursiva de redação (caráter classificatório e eliminatório) para Professores;

Prova prática para os cargos de Jardineiro, Pedreiro, Borracheiro, Encanador, Pintor de Veículos e Operador de Máquinas (motoniveladora, escavadeira hidráulica, rolo compactador, pá carregadeira, retroescavadeira e trator agrícola);

Prova de aptidão física para Guarda Municipal, Auxiliar Administrativo, Agente de Trânsito e Transportes, Auxiliar Educacional e Auxiliar Operacional;

Curso de formação inicial e continuada, apenas para Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

