Concurso Prefeitura de Serra ES 2020: Saiu EDITAL com mais de 1.000 vagas

EDITAL publicado. No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Serra divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 1050 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de

MÉDICO: Clínico Geral (50); do Trabalho (1); Ginecologista Obstetra (50); Neuropediatra (1); Pediatra (50); Psiquiátrico (1); AUDITORES PÚBLICOS INTERNOS DE: Economia (1); Engenharia Civil (1); Tecnologia da Informação (1); Ciências Contábeis (3); e Direito (2); CIRURGIÕES DENTISTAS EM: Odontopediatria (1); Pacientes necessidades especiais (1); Bucomaxilo (1); Clínico Geral (8); Protesista (1); Endodontista (1); Periodontista (1); ENGENHEIROS: Elétrico (3); Florestal (1); Ambiental (3); Civil (10); de Trânsito (2); FISCAIS: Meio Ambiente (6); Transporte Coletivo (2); Vigilância Sanitária (1); Obras (4); Posturas (4); e Serviços Urbanos (2); ANALISTAS DE SISTEMAS: Infraestrutura de Rede (1); Novas Tecnologias (1); Desenvolvimento de Sistemas (2); Segurança da Informação (1) e Suporte (1);

PROFESSORES MAPA: Educação Especial/ DV (12); Educação Infantil (22); Séries Iniciais (327); Educação Especial/ DA (1); Educação Especial/ DM (50); Assessoramento Pedagógico (40); Educação Artística (35); Educação Física (58); Libras (2); TÉCNICOS: Enfermagem (18); Higiene Dentária (1); e Professor de Educação Física (1);

Mais Biólogo (3); Contador (6); Economista (1); Enfermeiro (12); Arquiteto (7); Assistente Social (9); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (10); Geógrafo (1); Gestor Público em Saúde (1); Nutricionista (1); Psicólogo (10); Sanitarista (1); Terapeuta Ocupacional (1); Bibliotecário (4); Epidemiologista (1); Estatístico (1); Auxiliar Administrativo (85); Auxiliar de Consultório Dentário (4); Farmacêutico (3) e Fisioterapeuta (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 918,81 a R$ 3.497,77, mais R$ 350,00 de auxílio-alimentação, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 85,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); além de prova de títulos (caráter eliminatório) para algumas funções. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 05 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Serra ES

: Prefeitura de Serra ES Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 1050

: 1050 Remuneração : R$ 918,81 a R$ 3.497,77

: R$ 918,81 a R$ 3.497,77 Inscrições : até 09 de março de 2020

: até 09 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 65,00 a R$ 85,00

: R$ 65,00 a R$ 85,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

