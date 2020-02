Concurso Prefeitura de Suzano SP 2020: Salários de até R$ 8,7 mil!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Suzano abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 10 vagas em cargos de nível superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Neurologista (1); Médico Pediatra 10h (1); Médico Pediatra 20h (1); Médico Pneumologista (1); Médico Urologista (1); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral Plantonista (1); Assistente Jurídico (3); e Médico Psiquiatra (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.269,73 a R$ 8.774,57.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 12 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Consulplan. A taxa de inscrição está fixada em R$ 52,20.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação, conhecimentos do cargo e noções de saúde pública, conforme o cargo.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 26 de abril de 2020, no site já citado. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso