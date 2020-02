Concurso Prefeitura de Tietê SP 2020: Saíram editais! Até R$ 4.621,72!

Saíram editais. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Tietê divulgou novos editais (nº 01, 02 e 03/2020) de concurso público para preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Tietê divulgou os três editais de abertura para realização de concursos públicos que juntos somam 16 vagas. Há ainda formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O EDITAL nº 01/2020 tem uma vaga e cadastro de reserva para cargos de Agente Condutor de Veículos Leves, Agente Condutor de Veículos Pesados, Agente de Sepultamento, Agente Condutor de Máquinas Leves, Agente Condutor de Máquinas Leves e Agente de Pintura.

O EDITAL nº 02/2020 oferta 09 vagas em cargos de Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família, Médico Cirurgião Vascular, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Radiologista, Nutricionista, Técnico em Informática, Agente de Combate de Endemias, Agente de Desenvolvimento Educacional, Arquiteto/Urbanista, Artesão, Médico Infectologista, Médico Neuropediatra, Médico Pediatra, Supervisor de Ensino, Auxiliar de Enfermagem e Médico da Família.

E o EDITAL nº 03/2020 oferece 06 vagas para Agente Comunitário de Saúde, função que exige o ensino médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Publiconsult. O valor da inscrição varia entre R$ 7,45 (nível fundamental), R$ 10,44 (nível médio) e R$ 12,57 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos para Supervisor de Ensino.

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março de 2020 em locais a serem informados via site Publiconsult. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 16 de março a partir das 20h, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE TIETÊ SP 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE TIETÊ SP 02/2020

EDITAL PREFEITURA DE TIETÊ SP 03/2020