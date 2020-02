Concurso Prefeitura de Três Barras SC 2020: Locais de provas divulgados

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Três Barras divulgou a abertura de um novo edital (nº 09/2019) de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Urologista (1), Médico Cardiologista (1), Agente de Combate a Endemias (1), Técnico em Enfermagem (12), Enfermeiro (1), Médico Ginecologista/Obstetra (1), Auxiliar Administrativo (8), Farmacêutico (Cr), Assistente Administrativo (3) e Médico Clínico Geral (2).

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 14h do dia 01 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Webo Serviços. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

O concurso contará com provas objetivas (para todos) a ser realizada no dia 16 de fevereiro, em locais a serem informados a partir de 11 de fevereiro no site www.wedoservicos.com.br.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 17 de fevereiro no site da empresa WE do Serviços Inteligentes. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Prefeitura de Três Barras SC

Webo Serviços

fundamental, médio, técnico e superior

30

R$ 1.133,88 e R$ 11.453,52

até 01 de fevereiro de 2020

R$ 50,00 a R$ 100,00

16 de fevereiro de 2019

PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE TRÊS BARRAS SC 09/2019