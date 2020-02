Concurso Prefeitura de Tucunduva RS: Gabaritos preliminares são divulgados

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Tucunduva aplicou no domingo, 23 de fevereiro, as provas do concurso público para preenchimento de 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal. Os gabaritos preliminares das provas foram divulgados (clique aqui e veja).

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários, Servente, Vigia, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Calceteiro, Garagista e Operário (nível fundamental).

Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais para o Ensino Fundamental, Agente Administrativo, Fiscal Tributário, Fiscal Sanitário, Fiscal de Obras e Posturas, Instrutor de Música, Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Especializado, Monitor de Escola e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico).

Fisioterapeuta, Médico da Saúde da Família, Médico Veterinário, Professor de Matemática, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Professor de Geografia, Professor de Artes e Professor de Educação Física (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 884,22 e R$ 12.964,32, mais R$ 414,28 de vale-alimentação, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 17 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 80,00 e R$ 130,00.

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva com 40 questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais e legislação.

–> Prova prática para Calceteiro e Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários Especializados.

–> Prova de títulos para cargos de Professor.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 23 de fevereiro, em locais a serem informados a partir do dia 12 de fevereiro. O gabarito provisório será divulgado no dia 24 de fevereiro, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE TUCANDUVA RS 129/2019