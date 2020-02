Concurso Prefeitura de Turvânia GO 2020: Salários de até R$ 8.748,00!

No Estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Turvânia abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 46 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Cuidador de Idosos (1); Encarregado de Almoxarifado (1); Encarregado de Lavanderia (1); Pedreiro (1); Psicólogo (1); Responsável Técnico do Abrigo de Idosos (1); Vigia Noturno (2); Zelador de Ginásio de Esportes (1); Assistente Social (1); Auditor Fiscal Municipal de Tributos (1); Auxiliar Administrativo (6); Médico Saúde da Família / Clínico Geral (1); Monitor de Alunos (1); Motorista (2); Nutricionista (1); Cozinheiro Geral (1); Gari (9); Gari – Coletor (4); Jardineiro (1); Mecânica Geral (1); Operador de Máquinas (1); Tratorista (2); Auxiliar de Serviços Gerais (4); e Coveiro (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.148,83 a R$ 8.748,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de março até o dia 24 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Excelências Seleções. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 110,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 17 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso