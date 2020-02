Concurso Prefeitura de Ubá MG 2020: Saiu EDITAL com 161 vagas em todos os níveis

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Ubá faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 161 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de TNM – Técnico de Enfermagem (3); TNM – Técnico de Enfermagem (3); Guarda Civil Municipal (20); TNS – Bibliotecário (1); Agente Administrativo I (14); Professor AI – Magistério (56); Assistente Administrativo (16); Agente de Fiscalização (2); TNS – Engenheiro Eletricista (1); TNS – Enfermeiro 30h (2); TNS – Enfermeiro – 40h (2); Procurador Municipal (2); TNM – Técnico Ambiental (1); TNM – Técnico de Edificação (1); TNS – Engenheiro de Trânsito (1); TNS – Enfermeiro do Trabalho (1); TNS – Médico Auditor (1); TNS – Dentista – 30h (1); TNS – Dentista – 40h (1); Técnico em Educação – Supervisão/ Orientação Escolar (12); TNS – Biólogo (1); TNS – Psicólogo (7); TNS – Assistente Social (4); TNS – Contador (3); TNS – Engenheiro Agrimensor (1); TNS – Engenheiro de Sistemas (1); TNS – Engenheiro Civil (1); Fiscal Sanitário (1); e TNM – Técnico de Informática (1). Os salários oferecidos variam R$ 1.278,72 a R$ 2.727,61, por carga horária que variam entre R$ 1.278,72 a R$ 2.727,61, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 30 de março (a partir das 09h) até às 17h do dia 03 de maio no site oficial da FUNDEP. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); mais teste de aptidão física, avaliação psicológica e prova de títulos para algumas funções. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso