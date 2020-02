Concurso Prefeitura de Uberlândia MG 2019: Resultado da prova objetiva divulgado!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Uberlândia recebeu 71.940 inscritos no concurso público (Concurso de Uberlândia MG 2019) que tem por objetivo preencher nada menos que 1.778 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal.

As avaliações foram aplicadas no dia 15 de dezembro. Os resultados preliminares das provas objetivas foram divulgados (clique aqui e veja).

Vários itens foram alterados, dentre eles o requisito de algumas funções e o conteúdo programático. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Agente de Apoio Operacional (40), Almoxarife (6), Operador de Teleatendimento (5), Pintor (1), Carpinteiro (1), Marceneiro (1), Serralheiro (2), Auxiliar Fiscal de Obras Públicas (2), Pedreiro (1) e Agente de Segurança Patrimonial (20) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Fiscal de Abastecimento (10), Fiscal de Defesa do Consumidor (4), Fiscal Sanitário/Farmácia (1), Músico Instrumentista (Fagote (1), Bombardino (1), Clarinete (1), Flauta Transversal (1), Oboé (1), Percussão (1), Fiscal de Patrimônio (2), Fiscal de Posturas (1), Fiscal Sanitário/Alimentos (1), Fiscal Sanitário/Enfermagem (1), Sax (1), Trombone (1), Assistente Técnico de Som (1), Agente da Autoridade de Trânsito (40), Oficial Administrativo (100), Técnico em Agropecuária (5), Técnico em Segurança do Trabalho (2), Topógrafo (1), Agente de Controle de Zoonoses (200), Fotógrafo (1), Iluminador (1), Tuba Bb/Eb (1); Técnico de Enfermagem (2), Desenhista (2), Fiscal de Meio Ambiente (1), Fiscal de Obras (10), Trompa Bb/F (1), Trompete (1); e Profissional de Apoio Escolar (500) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Psicólogo (5), Zootecnista (1), Arquiteto (20), Engenheiro Agrônomo (2), Engenheiro Civil (10), Engenheiro Eletricista (1), Geógrafo (2), Auditor Fiscal Tributário (15), Músico Regente (1), Intérprete Educacional (3), Professor de Ciências da Natureza (1), Professor de Arte (20), Assistente Social (15), Bibliotecário (1), Biólogo (1), Conservador-Restaurador (1), Contador (10), Economista (1), Analista Cultural/Teatro (1), Professor de Libras (3), Professor de Atendimento Educacional Especializado (200), Analista Pedagógico (40), Inspetor Escolar (2), Engenheiro Mecânico (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Químico (1), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Professor de Educação Física (1), Fisioterapeuta (2), Farmacêutico-Bioquímico (4), Analista em Controle Interno (1), Arquivista (1), Analista Cultural/Dança (1), Analista Cultural/Letras (1), Analista Cultural/História (1), Professor de Ensino Religioso (25), Professor de Inglês (3), Profissional de Educação Física (5), Programador Visual (1), Professor de Geografia (10), Professor de História (15), Professor de Matemática (50), Professor de Língua Portuguesa (15), Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano (300), Analista Cultural/Artes Visuais (1), Médico Veterinário (2) e Nutricionista (3) NÍVEL SUPERIOR.

Do quantitativo total de vagas, 10% serão reservadas aos portadores de necessidades especiais e 20% para candidatos negros. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.164,93 e R$ 3.032,76.

Inscrição Prefeitura de Uberlândia MG 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 14 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas Prefeitura de Uberlândia MG 2019

– Prova objetiva de múltipla escolha (caráter classificatório e eliminatório) para todos com 30, 40, 45 ou 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, matemática/raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos;

– Prova de redação (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Analista Pedagógico e Inspetor Escolar e Professor;

– Prova prática (caráter eliminatório) para os cargos de Serralheiro, Pedreiro, Músico Instrumentista, Músico Regente, Intérprete Educacional, Professor de Libras, Pintor, Carpinteiro e Marceneiro;

– Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para Almoxarife, Agente de Segurança Patrimonial, Agente de Controle de Zoonoses, Profissional de Educação Física, Agente de Apoio Operacional, Agente da Autoridade de Trânsito;

– Curso de formação (caráter eliminatório) para Agente da Autoridade de Trânsito.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 15 de dezembro, em locais e horários a serem informados em data oportuna no site da FUNDEP. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

