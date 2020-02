Concurso Prefeitura de Valparaíso SP 2020: Salários de até R$15,7 mil!

EDITAL publicado. A Prefeitura Municipal de Valparaíso em São Paulo, anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 32 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Escolar (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Eletricista (1); Jardineiro (1); Médico Estratégia Saúde da Família (2); Médico Clinico Geral (2); Coveiro (1); Escriturário (1); Médico Clínico Saúde Prisional (3); Motorista (1); Orientador Social (1); Ajudante Geral (1); Atendente de Recepção (1); Auxiliar de Enfermagem ESF (1); Almoxarife (1); Assistente Social (2); Contador (1); Operador de Máquinas (1); Professor de Educação Infantil (1); Professor de Inglês Educação Básica (1); Tratorista (1); Vigilante (1); Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Fiscal de Tributos; Inspetor de Alunos; Médico Veterinário; Nutricionista; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Laboratório Comprador; Enfermeiro; Dentista Estratégia Saúde da Família; Farmacêutico; Visitador Sanitário; Fiscal de Comércio; Procurador Jurídico; Professor de Apoio; Tesoureiro.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.198,00 e R$ 15.770,00, por carga horária de 10 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 5 de março de 2020, no site oficial da Organização Paulista em Gestão Pública. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a 55,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática; mais prova discursiva. As avaliações serão realizadas no dia 29 de março de 2020 e as provas discursivas e práticas em data provável no dia 26 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso