Concurso Prefeitura de Varginha MG 2020: Saiu EDITAL para Procurador

Edital oferece 03 vagas de nível superior e salários de até R$ 4.048,85

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Varginha anuncia um novo edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas no cargo de Procurador Municipal, função que exige graduação em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário oferecido será de R$ 4.048,85, por 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de abril (a partir das 09h) até às 12h do dia 12 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova discursiva, mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso