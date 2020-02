Concurso Prefeitura de Venâncio Aires RS 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$15mil!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista (NÍVEL FUNDAMENTAL);

Atendente de Unidade de Saúde, Cuidador em Saúde, Fiscal Sanitário, Mecânico, Secretário de Escola, Tesoureiro, Agente de Cadastro e Agente Fiscal de Posturas (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO);

Instrutor de Esportes, Médico em diversas especialidades, Veterinário, Nutricionista, Orientador Educacional, Analista de Recursos Humanos, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Técnico Administrativo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico,Procurador Jurídico, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Professor em diversas disciplinas e Psicólogo (NÍVEL SUPERIOR).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.645,41 e R$ 15.355,75, por carga horária de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 12 horas do dia 26 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OBJETIVAS. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 180,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas, prova de títulos e prova prática para alguns cargos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 29 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

