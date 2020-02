Concurso Prefeitura de Vila Velha ES: Gabaritos das provas do dia 09 são divulgados

No Estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência de Vila Velha tem editais (nº 01, 02, 03 e 04/2019) de concurso público para preenchimento de 1.423 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Gabaritos do dia 09 de fevereiro – clique aqui

O EDITAL nº 01/2019 tem 435 vagas em cargos de Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista Adulto, Médico Neurologista Infantil, Médico Oftalmologista, Agente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Técnico Esportivo, Terapeuta Ocupacional, Médico Endócrino Metabologia, Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Reumatologista, Médico de Família e Comunidade, Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra Adulto e o Médico Psiquiatra Infantil.

O EDITAL nº 02/2019 oferece 428 vagas de Matemática, Música, Tecnologias Educacionais, Coordenador, Educação Especial Bilíngue, Educação Especial Deficiência Intelectual e Deficiência Múltiplas, Professor de Séries Iniciais, Artes, Ciências, Educação Física, Intérprete – Língua Portuguesa – Libras, Educação Especial Libras, Educação Infantil, Pedagogo, Educação Especial na área de Deficiência Visual, Educação Especial Tradutor, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa.

O EDITAL nº 03/2019 oferta 551 vagas para Auxiliar de Secretaria Escolar, Secretário Escolar, Técnico de Informática, Técnico em Edificações, Analista Público de Gestão (Administração, Contabilidade, Direito, Economista, Estatístico), Arquiteto, Arquivista, Agente Municipal de Defesa Civil, Assistente Administrativo, Geólogo, Museólogo, Técnico Educacional, Turismólogo, Analista Ambiental, Analista de Desenvolvimento, Analista de Infraestrutura, Analista de Suporte, Assistente Social, Bibliotecário, Técnico em Geomática, Topógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Ambiental, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

E o EDITAL nº 04/2019 conta com 9 vagas no Instituto de Previdência de Vila Velha, nas vagas de Analista Previdenciário/Arquivologia, Procurador Autárquico, Analista Público Gestão/Administrativo, Analista Previdenciário Atuarial, Contador, Médico do Trabalho e Assistente Público Administrativo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 4.796,82.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 16 de dezembro de 2019 até as 23h59min do dia 19 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora da IBADE. A taxa de inscrição variou entre R$ 30,00 e R$ 45,00.

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos (caráter classificatório);

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova prática para os cargos de Professor Educação Especial na área de Deficiência Visual, Auxiliar de Secretaria Escolar, Secretário Escolar, Tradutor e Intérprete de Libras, Professor de Educação Especial Bilíngue e Professor de Educação Especial Libras.

As avaliações serão aplicadas em datas prováveis de:

–> 09 de fevereiro para os cargos do edital 01/2019

–> 16 de fevereiro para cargos do edital 02/1019

–> 08 de março para os cargos do edital 03/2019 e no Instituto de Previdência.

Os locais e horários serão informados a partir do dia 04 de fevereiro, no site do IBADE. Os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das provas.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Vila Velha 2019/2020

: Prefeitura de Vila Velha 2019/2020 Banca organizadora : IBADE

: IBADE Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 1.423

: 1.423 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 4.796,82

: R$ 998,00 e R$ 4.796,82 Inscrições : até 19 de janeiro de 2020

: até 19 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00 a R$ 45,00

: R$ 30,00 a R$ 45,00 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE VILA VELHA 01/2019



EDITAL PREFEITURA DE VILA VELHA 02/2019

EDITAL PREFEITURA DE VILA VELHA 03/2019

EDITAL PREFEITURA DE VILA VELHA 04/2019

100% de Acordo com Último Edital