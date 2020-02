Concurso Prefeitura de Votorantim SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 4.054,84!

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Votorantim abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Posturas (1); Fonoaudiólogo (1); Inspetor de Alunos (3); Endocrinologia (1); Geriatria (1); Neurologia (1); Neurologia Infantil (1); Médico Ginecologista (1); Médico Oftalmologista (1); Contador (1); Engenheiro Agrônomo (1); Médicos Especialistas em: Cardiologia (1); Dermatologia (1); Ortopedia (1); Analista de Sistemas (1); e Auxiliar de Serviços Infantis (5). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.257,35 a R$ 4.054,84, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até dia 16 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da Publiconsult. O valor da inscrição oscila entre R$ 15,00 a R$ 23,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) a ser aplicada no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados via site Publiconsult. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso