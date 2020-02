Concurso Prefeitura Edéia GO 2019: Gabaritos preliminares das provas divulgados

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Edéia aplicou no último fim de semana, as provas do edital (nº 01/2019) de concurso público para preenchimento de 434 vagas, sendo 101 para preenchimento imediato e 323 para cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Gabaritos – clique aqui

As oportunidades são para os cargos de Trabalhador Braçal, Zelador, Auxiliar de Consultório Dentário, Eletricista, Assistente Social, Arquiteto, Auditor da Receita Municipal, Analista de Tecnologia da Informação, Agente de Vigilância, Auxiliar de Serviços Urbanos, Merendeira , Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas, Recepcionista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Professor de Educação Física, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Professor Pedagogo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Assistente Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Biomédico, Odontólogo, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Técnico em Informática, Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 30 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora ITAME. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 110,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos);

–> Prova de redação para Professor;

–> Prova prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas

–> Teste de aptidão física para Auxiliar de Serviços Urbanos, Trabalhador Braçal, Zelador e Agente de Vigilância.

–> Curso de formação inicial e continuada para Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

As avaliações foram aplicadas nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Edéia GO

: Prefeitura Edéia GO Banca organizadora : ITAME Concursos

: ITAME Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 434

: 434 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 3.469,32

: R$ 998,00 e R$ 3.469,32 Inscrições : até 30 de dezembro de 2019

: até 30 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 110,00

: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 110,00 Provas : 08 e 09 de fevereiro de 2020

: 08 e 09 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

