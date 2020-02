Concurso Prefeitura Itambaracá PR 2020: Último dia de inscrição! Até R$ 5.178,16!

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Itambaracá encerra inscrições até as 23h59min de hoje, 06 de fevereiro. O edital de concurso público para preenchimento de 47 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferece 42 vagas em cargos de Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Pedreiro, Pintor, Agente Administrativo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Contador, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fiscal de Tributos Municipais, Serviços Gerais, Eletricista de Autos, Gari/Margarida, Lavador/Lubrificador, Mecânico (Diesel e Gasolina), Merendeira, Motorista, Operário, Operador de Máquinas, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico em Informática, Assistente Social, Oficial Administrativo, Professor, Educador Social, Técnico em Enfermagem, Professor de Artes e Professor Educação Especial.

Já o EDITAL oferta 05 vagas de Técnico em Higiene Dental PSF, Psicólogo CRAS, Técnico em Enfermagem PSF, Assistente Social CRAS e Médico PSF.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Unifil. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 e R$ 100,00.

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de redação (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Fiscal de Tributos Municipais, Oficial Administrativo, Professor, Professor de Educação Especial e Agente Administrativo;

–> Prova Prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Mecânico, Merendeira, Motorista, Pintor, Pedreiro, Eletricista de Autos, Lavador/Lubrificador e Operador de Máquinas;

–> Teste de Aptidão Física (caráter classificatório e eliminatório) para Operário, Gari/Margarida e Auxiliar de Serviços Gerais;

–> Prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações serão realizadas na cidade de Itambaracá/PR em data provável no dia 08 de março, em locais e horários a serem informados no dia 27 de fevereiro. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 09 de março no site do Instituto Unifil.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Itambaracá PR 2020

: Prefeitura Itambaracá PR 2020 Banca organizadora : Instituto Unifil

: Instituto Unifil Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 47

: 47 Remuneração : até R$ 5.178,16

: até R$ 5.178,16 Inscrições : até 06 de fevereiro de 2020

: até 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 e R$ 100,00

: R$ 40,00 e R$ 100,00 Provas : 08 de março de 2020

: 08 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ITAMBARACÁ PR 01/2020

EDITAL PREFEITURA DE ITAMBARACÁ PR 02/2020 e