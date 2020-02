Concurso Prefeitura Municipal de Campo Bom RS 2020: Guarda Municipal e Zelador

Edital tem 23 vagas de nível médio e remuneração de até R$ 2.500,00

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Bom divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 23 vagas em cargos de Guarda Municipal (20 vagas) e Zelador (3 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem nível médio e remunerações que variam de R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00, por carga horária de 40 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 05 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); e para Guarda Municipal: avaliação psicológica e mental; avaliação médica; avaliação da conduta social; e teste de aptidão física. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Campo Bom

: Prefeitura Municipal de Campo Bom Banca organizadora : FUNDATEC

: FUNDATEC Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 23

: 23 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00

: R$ 1.045,00 a R$ 2.500,00 Inscrições : até 05 de março de 2020

: até 05 de março de 2020 Taxa de Inscrição :

: Provas :

: Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL GURDA MUNICIPAL 01/2020

EDITAL ZELADOR 01/2020

100% de Acordo com Último Edital