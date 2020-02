Concurso Prefeitura Ponta de Pedras PA 2020 prorroga suas inscrições

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras retificou edital e prorrogou suas inscrições que seriam até o dia 13, quinta-feira, agora serão até o dia 19 de fevereiro.

Também houve alteração nas datas da prova objetiva, para os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas no dia 07 de março e para os cargos de níveis médio/técnico serão no dia 08 de março de 2020.

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior e oferta vagas em cargos de Enfermeiro (2); Fisioterapeuta (1); Médico (1); Nutricionista – SMS (1); Servente (14); Serviços Gerais (15); Técnico em enfermagem (10); Técnico em Radiologia (1); Vigia (14); Nutricionista Educacional (1); Odontologista (1); Professor Educação Física (1); Professor Pedagogia (40); Psicólogo (1); Secretário Escolar (2); Assistente Social Educacional (1); Auxiliar Administrativo (5); Professor Língua Portuguesa (6); e Professor Matemática (6). Os salários podem chegar até R$ 6.617,00.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de fevereiro, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fadesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 90,00.

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) a serem aplicadas nos dias 07 e 08 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

