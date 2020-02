Concurso Professores: Edital abre 2.938 vagas com salário de até R$ 2,9 mil

Saiu o edital. A Secretaria de Educação e Esportes faz saber aos interessados a abertura de edital de processo seletivo e prova de títulos para o preenchimento de 2.938 vagas em cargos de ensino médio e superior. Os profissionais vão atuar nas áreas de Educação Profissional, Educação Básica e Programas e Projetos.

As vagas são destinadas aos cargos de Professor de Educação Profissional em Mecatrônica, Professor de Educação Profissional em Meio Ambiente, Professor de Educação Profissional em Multimeios Didáticos, Professor de Educação Profissional em Multimídia, Professor de Educação Profissional em Nutrição e Dietética, Professor de Educação Profissional em Produção de Áudio e Vídeo, Professor de Educação Profissional em Prótese Dentária, Professor de Educação Profissional em Química, Professor de Artes, Professor de Biologia, Professor de Educação Física, Professor de Espanhol, Professor de Filosofia, Professor de Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Educação Profissional em Edificações, Professor de Educação Profissional em Eletrotécnica, Professor de Educação Profissional em Enfermagem, Professor de Educação Profissional em Eventos, Professor de Educação Profissional em Guia de Turismo, Professor de Química, Professor de Sociologia, Professor de Educação Profissional em Administração, Professor de Educação Profissional em Agroecologia, Professor de Educação Profissional em Agropecuária, Professor de Educação Profissional em Análises Clínicas, Professor de Educação Profissional em Artes Visuais, Professor de Educação Profissional em Biblioteconomia, Professor de Educação Profissional em Comunicação Visual, Professor de Educação Profissional em Desenvolvimento de Sistemas, Professor de Educação Profissional em Design de Interiores, Professor de Educação Profissional em Logística, Professor de Educação Profissional em Marketing, Professor de Educação Profissional em Mecânica, Professor de Educação Profissional em Redes de Computadores, Professor de Educação Profissional em Secretaria Escolar, Professor de Educação Profissional em Segurança do Trabalho, Professor de Educação Profissional em Teatro, Professor de Educação Profissional em Tradução e Interpretação de Libras, Professor do Projeto Travessia em Ciências Exatas (Ciências, Biologia, Química, Matemática e Física), Professor do Projeto Travessia Ciências Humanas (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, História, Geografia, Ensino Religioso, Inglês, Espanhol, Sociologia, Filosofia, Pedagogia e Informática) e Professor de Programas e Projetos da Educação de Jovens e Adultos.

Os salários vão variar conforme cargo. O Professor da Educação Profissional 200 horas vai receber R$ 2.932,96, enquanto o Professor da Educação Básica 150 horas receberá R$ 1.464,22. Já o Professor da Educação Básica 200 horas contará com remuneração de R$ 1.952,29. Por fim, o cargo de Professor do Projeto Travessia 180 horas vai receber R$ 1.757,07, enquanto o Professor Polivalente 150 horas terá ganhos de R$ 1.464,22.

Os contratos serão assinados por até 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, observados os termos da Lei Estadual nº 14.547/2011.

Inscrição e Etapas Concurso SEE PE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.idib.org.br). A taxa de inscrição vai custar R$ 24,00.

O processo seletivo SEE-PE vai contar com avaliação de experiência profissional e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado final da seleção será publicado no dia 07 de abril, no site da banca.

A validade da seleção será de dois anos, a partir da data de homologação do seu resultado final.

Informações do concurso