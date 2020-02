Concurso Público Prefeitura e IPRECON de Concórdia SC 2020: Edital e Inscrição!

Saíram EDITAIS. Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos (IPRECON) de Concórdia divulgou nos editais de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

EDITAL nº 01/2020 da Prefeitura oferece vagas na Educação nas áreas de: Professor-intérprete de libras (1); Professor-inglês (1); Professor-língua portuguesa (1); Especialista em educação-orientador educacional; Professor-arte (1); Professor-braille (1); Professor-ensino religioso (1).

E o EDITAL nº 02/2020 da Prefeitura tem vagas para Técnico Artístico II – Técnica Vocal (1); Técnico Artístico II – Artes Cênicas; Agente de Controle Interno; Auxiliar de Biblioteca (1); Agente de Serviços Gerais – Zelador (1); Operador de Equipamentos (1); Auxiliar de Creche (1); Eletricista de Manutenção (1); Fiscal de Cadastro Imobiliário (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Orientador de Informática; Museólogo; Técnico Artístico II – Dança (1); Administrador de Redes (1); Médico (1); e Odontólogo (1).

Já o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos (IPRECON) tem vaga para o cargo de Contador. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.292,54 a R$ 5.410,85, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de março de 2020, de forma presencial no Posto de Atendimento em Florianópolis, ou de forma eletrônica no site do IPRECON. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de março de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso