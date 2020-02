Concurso SAAE de Barra Mansa RJ 2020: Saiu EDITAL para nível fundamental

Edital publicado. No Rio de Janeiro, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (SAAE) divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 32 vagas em cargos de nível fundamental.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (27 vagas) e Agente de Saneamento (05 vagas). O salário oferecido será de R$ 1.045,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 11 de fevereiro (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 12 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM. A taxa de inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) com 30 questões e prova prática (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão realizadas no dia 26 de abril de 2020, em locais a serem informados com até cinco dias úteis antes da data, no site da IBAM.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE DE SANEAMENTO – compreende os cargos que têm como atribuição preparar e executar obras de infraestrutura necessárias à consecução dos objetivos do SAAE (serviços de encanador, manilheiro, pedreiro).

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Auxiliar de Serviços Gerais – compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas braçais, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, tais como limpeza de ralos, caixas de passagem e bocas de lobo, bueiros de rede de água e esgoto, caixas sépticas e outros, capina e roçada de terrenos, transporte de materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, carga e descarga de veículos dentre outras atribuições afins. Quando for necessário para realização da atividade, os ocupantes desse cargo poderão ser capacitados para utilizar roçadeiras, sopradores e/ou outros equipamentos.

Informações do concurso

Concurso : Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (SAAE) RJ

: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (SAAE) RJ Banca organizadora : IBAM Concursos

: IBAM Concursos Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : 32

: 32 Remuneração : R$ 1.045,00

: R$ 1.045,00 Inscrições : 11 de fevereiro a 12 de março de 2020

: 11 de fevereiro a 12 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00

: R$ 40,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SAAE DE BARRA MANSA RJ 2020

100% de Acordo com Último Edital