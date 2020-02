Concurso SAMU: Edital abre quase 400 vagas e até R$7,8 mil

Oportunidades para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Concurso SAMU 2020). O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência oferece dois editais de concursos públicos para o preenchimento de 377 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de ensino médio, técnico e superior.

Do quantitativo de vagas abertas, 25 serão reservadas para pessoas com deficiência. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 7.800,00.

O primeiro edital, 04/2019, conta com 38 vagas. As oportunidades são destinadas aos cargos de Analista Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Regulação Médica, Auxiliar Administrativo, Motorista , Operador de Frota, Psicólogo, Farmacêutico e Técnico em Segurança do Trabalho. O segundo edital, 05/2019, dispõe de 339 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Condutor Socorrista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Enfermagem. Os aprovados serão lotados em MG.

Inscrição do concurso SAMU segue até fevereiro

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 08 de novembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.institutofip.com.br). A taxa de inscrição oscila entre R$45,00 e R$150,00.

Provas

O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos. Além disso, o certame vai contar com prova prática e teste de aptidão física (somente para Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Médico) e prova de títulos para cargos de nível superior.

O exame objetivo terá 45 questões, distribuídas entre as matérias de Português, normas do Samu, informática, saúde pública, raciocínio lógico, administração pública e conhecimentos específicos.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas em Divinópolis-MG. A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Consórcio.

Municípios Consorciados

Micro Bom Despacho

Bom Despacho

Dores do Indaiá

Estrela do Indaiá

Luz

Martinho Campos

Moema

Serra da Saudade

Micro Divinópolis/Santo Antônio do Monte

Araújos

Arcos

Carmo do Cajuru

Cláudio

Divinópolis

Itapecerica

Japaraíba

Lagoa da Prata

Pedra do Indaiá

Perdigão

Santo Antônio do Monte

São Gonçalo do Pará

São Sebastião do Oeste

Micro Formiga

Bambuí

Córrego Danta

Córrego Fundo

Formiga

Iguatama

Medeiros

Pains

Pimenta

Tapiraí

Micro de Itaúna

Itaguara

Itatiaiuçu

Itaúna

Piracema

Micro de Pará de Minas

Conceição do Pará

Igaratinga

Leandro Ferreira

Nova Serrana

Onça de Pitangui

Pará de Minas

Pitangui

São José da Varginha

Micro Santo Antônio do Amparo/Campo Belo

Aguanil

Camacho

Campo Belo

Cana Verde

Candeias

Carmo da Mata

Carmópolis de Minas

Cristais

Oliveira

Passa Tempo

Santana do Jacaré

Santo Antônio do Amparo

Informações sobre o concurso

Concurso : Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência

: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência Banca organizadora: Instituto FIP

Instituto FIP Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas: 377 + CR

377 + CR Remuneração : Até R$ 7.800,00

: Até R$ 7.800,00 Inscrições : entre 09 horas do dia 08 de novembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de fevereiro de 2020

: entre 09 horas do dia 08 de novembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição: entre R$45,00 e R$150,00.

entre R$45,00 e R$150,00. Provas: 09 de fevereiro de 2020

EDITAL SAMU Oeste 04-2019

EDITAL SAMU Oeste 05-2019

Veja retificação