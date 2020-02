Concurso Saneago 2020: Edital vai abrir 179 vagas! UFG é definida como banca!

A Companhia de Saneamento de Goiás vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SANEAGO 2020) este ano. O edital vai contar, ao todo, com 179 vagas para cargos de ensino médio, conforme consta no termo de referência do concurso.

Do total de vagas, 160 serão para ampla concorrência e 19 reservadas para pessoas com deficiência. As vagas serão oferecidas para:

Agente administrativo : 90 vagas (72 ampla concorrência e 18 para PCD);

: 90 vagas (72 ampla concorrência e 18 para PCD); Assistente de enfermagem do trabalho : 01 vaga (ampla concorrência);

: 01 vaga (ampla concorrência); Agente de saneamento : 60 vagas (ampla concorrência);

: 60 vagas (ampla concorrência); Agente de Operação : 04 vagas (ampla concorrência);

: 04 vagas (ampla concorrência); Técnico de Segurança do Trabalho: 24 vagas (23 ampla concorrência e uma para PCD).

Os cargos exigem nível médio, com exceção de Técnico de Segurança do Trabalho, que tem requisito de formação técnica na área.

O salário dos cargos de nível médio será de R$2.549,60, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. O cargo de técnico em Segurança do Trabalho tem remuneração de R$4.443,57, por jornada de 40 horas semanais.

As vagas foram destinadas as cidades de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Porangatu, Santa Helena de Goiás, Palmeiras de Goiás, Inhumas, São Luiz dos Montes Belos, Ouvidor, Rio Verde e Iporá.

A estimativa da Companhia é que o concurso receba 30 mil candidatos. O valor da taxa de inscrição ainda não está definido, mas não deve exceder mais de 10% do valor da remuneração inicial.

O concurso SANEAGO

De acordo com o Termo de Referência do concurso, todos os candidatos serão avaliados através de uma prova objetiva. A avaliação será composta da seguinte forma:

Agente administrativo: Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico (10), Noções de Administração (10), Informática (seis) e História e Geografia de Goiás (quatro);

Agente de saneamento, agente de operação e assistente de Enfermagem do trabalho: Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico (10), Atualidades (20), Informática (seis) e História e Geografia de Goiás (quatro);

Técnico de Segurança do Trabalho: Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico (10), Informática (seis), História e Geografia de Goiás (quatro) e Conhecimentos Específicos (30).

Serão aprovados na prova objetiva os que alcançarem pontuação mínima maior ou igual a 50% de acertos no total da avaliação. Para agente de saneamento, haverá, ainda, uma segunda etapa de avaliação, que consistirá em um teste prático.

Banca definida

Foi divulgado no Diário Oficial, edição do dia 03 de fevereiro, o documento de dispensa de licitação que já confirma o nome da banca organizadora do próximo certame. O edital, agora, é questão de tempo.

O edital de abertura ainda não tem um prazo para ser publicado, mesmo com os trabalhos adiantados. O cronograma do certame deve ser revelado em breve.

Agora, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre as partes. Após a contratação homologada, o edital vai ficar liberado para publicação.

Último edital de concurso da Saneago

O último edital de concurso público da Saneago foi aberto em dezembro de 2017. Na ocasião, o documento publicado contou com 338 vagas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG) também organizou o certame.

O concurso contou com pelo menos 115.523 inscritos, sendo 114.445 para ampla concorrência e 1.078 para portadores de deficiência, conforme relação divulgada pela organizadora do certame. O cargo de Agente de Operação para Região de Anápolis recebeu o maior quantitativo de participantes do certame, com 9.464 inscritos, registrando a concorrência média de 2.366 candidatos/vaga.

O concurso Saneago teve objetivo de preencher nada menos que 338 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Os salários oferecidos chegaram a até R$ 9.262,41.

De acordo com o edital de concurso SANEAGO, as vagas foram destinadas aos cargos de Agente de Saneamento, Agente de Operação, Assistente de Informática, Técnico em Sistema de Saneamento, Técnico de Engenharia, Analista de Comunicação, Analista de Gestão, Analista de Saneamento, Analista de Saúde, Analista de Sistemas, Profissional de Engenharia, Analista de Comunicação – Design Gráfico e Analista Jurídico.

As vagas foram destinadas as cidades de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e São Luís de Montes Belos, a depender do cargo.

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma foi correta.

Sobre a SANEAGO

A trajetória da Saneago confunde-se com a própria história do saneamento em Goiás. Pautada pelo objetivo de levar água tratada, coleta e tratamento de esgoto para todos, a empresa foi fundada no ano de 1967, com origem na Lei Estadual nº 6680/67. Desde então, expandiu constantemente a presença no estado.

Até as décadas de 1960 e 1970, o setor de saneamento no Brasil não mereceu atenção prioritária dos governantes. A partir daí, começaram a surgir medidas no sentido de elevar os índices de atendimento com água e esgotamento sanitário – que, na época, estavam entre os mais baixos patamares da América Latina.

Durante os anos 1960, houve a primeira tentativa do Governo Federal de resolver o problema, o “Método do Programa Trienal”. Já existia o Banco Nacional da Habitação e, com ele, foram criadas três superintendências: Superintendência Financeira da Habitação (SFH), Superintendência Financeira do Saneamento (SFS) e Superintendência Financeira de Desenvolvimento Urbano (SFDU).

Sob o comando da SFS, ficou a Coordenação Geral dos Empreendimentos do Setor de Saneamento. Esta envolvia, técnica e financeiramente, todas as atividades inerentes à análise e aprovação dos estudos de viabilidade das Companhias Estaduais de Saneamento e dos projetos decorrentes da execução do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).

Em Goiás, o então Governador Pedro Ludovico Teixeira fez a concessão da exploração dos sistemas de água e esgoto à Cia. Melhoramentos S.A., por 30 anos. Tal concessão foi revista e rescindida no governo de Jerônimo Coimbra Bueno. O setor de saneamento passou a ser administrado, então, pela Secretaria de Viação e Obras Públicas, até a implantação do Departamento Estadual de Saneamento (DES), no governo Mauro Borges.

Por exigência do Sistema Financeiro do Saneamento do Banco Nacional da Habitação (BNH/SFS), foi criada em 13 de setembro de 1967, durante o governo Otávio Laje, a Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO), cuja implantação ocorreu em 29 de junho de 1969.

A partir desta data, as atribuições de estudos e projetos, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como a operação e a manutenção dos sistemas implantados em Goiás, passaram a ser da Saneago. Hoje, a empresa opera em 225 municípios e registra índices de atendimento de 96% para água e 51,9% para esgoto.

Veja o último edital.