Concurso SEAP 2020 abre 130 vagas para agente prisional; Até R$6.043,33

Saiu o edital. A Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Paraná faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para o preenchimento de 130 vagas para o Instituto Água e Terra (IAT) distribuídas entre os cargos de agente de execução e agente prisional. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) tem a responsabilidade do certame.

As oportunidades são para cargos de ensino médio e superior, conforme disposto a seguir:

agente de execução (função de técnico de manejo e meio ambiente). O salário é de R$ 1.554,33, além de Gratificação pelo Exercício de Encargos, no valor de R$ 1.234,43. Nível superior: agente prisional (especialidades de Arquiteto, Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Cartográfico, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico, Geógrafo, Geólogo, Químico, Sociólogo e Médico Veterinário). O salário é de R$ 3.730,42, além de Gratificação pelo Exercício de Encargos, no valor de R$ 2.312,91.

Inscrição Concurso SEAP PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 26 de fevereiro e 23 horas do dia 23 de março, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior.

Para solicitar a isenção do pagamento da taxa, o candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção do Pagamento de Inscrição no site do IBFC na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto” entre 9 horas do dia 26/02/2020 23 horas do dia 29/02/2020, observado o horário de Brasília/DF, no qual deverá se enquadrar em uma das seguintes condições:

a) ser doador de sangue nos termos da Lei Estadual nº 19.293, de 13 de dezembro de 2017;

b) ser eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Paraná, nos termos da Lei Estadual n° 19.196, de 26 de outubro de 2017;

c) ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, nos termos da Lei Estadual n° 19.695, de 12 de novembro de 2018.

Provas Concurso SEAP PR 2020

O concurso SEAP-PR 2020 vai contar com provas objetivas e avaliação médica. Essa última será realizada apenas em Cascavel, Curitiba e Maringá. A prova objetiva será realizada no dia 03 de maio de 2020. Os locais de provas serão liberados a partir do dia 27 de abril.

Segundo o edital, os inscritos no certame vão ter 04 (quatro) horas para responder 40 questões contendo cinco alternativas com uma única resposta correta.

Serão abordadas perguntas de:

Língua Portuguesa (5 questões);

Raciocínio Lógico (5 questões);

Conhecimentos Gerais (10 questões); e

Conhecimentos Específicos (20 questões).

A prova objetiva vai ser avaliada na escala de zero a dez considerando-se habilitado o candidato que obtiver o mínimo de:

a) 1 acerto na área de Língua Portuguesa (0,25 pontos);

b) 1 acerto na área de Raciocínio Lógico (0,25 pontos);

c) 4 acertos na área de Conhecimentos Gerais (1 ponto);

d) 12 acertos na área de Conhecimentos Específicos (3 pontos); e) 24 acertos no total da Prova Objetiva (6 pontos).

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Paraná

: Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Paraná Banca organizadora : IBFC

: IBFC Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 130

: 130 Remuneração : Até R$6.043,33

: Até R$6.043,33 Inscrições : entre 26 de fevereiro e 23 horas do dia 23 de março

: entre 26 de fevereiro e 23 horas do dia 23 de março Taxa de Inscrição : R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior

: R$ 70,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior Provas : 03 de maio de 2020

: 03 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CONCURSO SEAP 2020