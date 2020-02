Concurso SEBRAE 2020 abre matrículas com salários de até R$ 4 mil

Saiu o edital! O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas faz saber aos interessados, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a abertura das inscrições do edital de seleção para bolsistas no Projeto de Agente Local de Inovação (ALI).

O projeto tem objetivo de facilitar a gestão de pequenos negócios selecionados através de orientação proativa e especializada.

De acordo com informações do documento de abertura, os 75 aprovados no certame vão receber um salário de R$2 mil, por um período de um mês, a contar da data de convocação, prevista para maio de 2020.

Vale destacar que os 50 candidatos com melhor desempenho vão ser indicados junto o CNPq como Agentes Locais de Inovação – Bolsa EXP – SB, para atuação imediata. Neste caso, o salário vai subir para R$ 4 mil por 24 meses após a capacitação. Já os demais aprovados vão ser contratados na modalidade cadastro reserva, conforme necessidade.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter formação universitária, com a graduação completa e diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, Bacharelado ou Tecnólogo, concluída a partir de 2011. Os cursos de graduação contemplados abrangem diversas áreas de conhecimento.

O candidato deverá comprovar experiência de, no mínimo, seis meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação.

Serão disponibilizadas, ao todo, 75 vagas distribuídas entre seis regiões do estado. A seleção vai acontecer em Porto Alegre; Caxias do Sul; Novo Hamburgo; Santa Cruz do Sul; Pelotas; e Erechim, todas no do Rio Grande do Sul.

Inscrições

A seleção aberta vai ter a coordenação da EGaion Consultoria. As chances são destinadas para profissionais bolsistas visando atuação como Agentes Locais de Inovação.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 18 horas do dia 02 de março de 2020. Para isso, o candidato deverá acessar a aba “Seleções” – SEBRAE – Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/RS – 01/2020.

Atribuições do cargo: acompanhar, no mínimo, 30 empresas em cada Ciclo do Projeto; realizar diagnósticos, devolutivas e planos de ação; mensurar indicadores mensalmente; elaborar relatórios; realizar apresentações e dinâmica de grupo; contribuir para a elaboração e aplicação das ferramentas da metodologia de inovação nas empresas acompanhadas; realizar visitas técnicas periódicas nas empresas; produzir artigos e estudos de caso, entre outras atividades.

As dúvidas sobre o processo seletivo devem ser esclarecidas somente pelo canal fale conosco no site da EGaion pelo link: www.egaion.com.br/faleconosco.