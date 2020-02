Concurso SEFAZ DF: Gabaritos das provas são divulgados

As provas do concurso público da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (Concurso SEFAZ DF 2019/2020) foram aplicadas no domingo, 02 de fevereiro. Os gabaritos das provas foram divulgados – clique aqui e veja.

O concurso visa admissão de 40 servidores no cargo de Auditor Fiscal da Receita. Haverá ainda, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade, totalizando 120 vagas no certame.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do edital SEFAZ-DF 2020.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário de Auditor Fiscal da SEFAZ-DF é de R$ 14.970,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Auditor Fiscal deverá exercer as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; e exercer as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4º da Lei nº 4.717/2011.

Inscrição Concurso SEFAZ DF 2019 – Auditor

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 22 de novembro e 18 horas do dia 19 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do certame (www.cebraspe.org.br/). A taxa de inscrição custou R$55,00.

Provas Concurso SEFAZ DF 2019 – Auditor

O concurso SEFAZ-DF para Auditor Fiscal vai contar com uma prova objetiva com 160 questões e uma prova discursiva. Além disso, o certame terá avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatório.

A prova objetiva terá questões distribuídas por matéria, conforme disposto abaixo:

10 de Língua Portuguesa;

02 de Conhecimentos sobre o Distrito Federal;

08 de Contabilidade Pública;

10 de Direito Administrativo;

10 de Direito Constitucional;

10 de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito Penal;

10 de Economia e Finanças Públicas;

10 de Tecnologia da Informação;

10 de Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico;

20 de Auditoria Fiscal do ICMS e do ISS

15 de Contabilidade Geral e Contabilidade de Custos;

05 de Direito Financeiro;

15 de Direito Tributário;

25 de Legislação Tributária.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020 em Brasília (DF).

A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai acontecer no dia 12 de abril de 2020 e vai se dar através de de uma dissertação de 30 a 60 linhas sobre específicos do cargo; além de mais duas questões de até 20 linhas cada sobre alguns dos conteúdos específicos de Auditoria Fiscal do ICMS e do ISS, Contabilidade Geral Contabilidade de Custos, Direito Financeiro, Direito Tributário ou Legislação Tributária.

Validade

A validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.