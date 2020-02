Concurso SEFIN Fortaleza CE: Edital tem comissão formada para analista

A Secretaria de Finanças de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, tem expectativa de abrir um novo concurso público (Concurso SEFIN Fortaleza CE 2020) para o preenchimento de vagas no cargo de Analista do Tesouro. A comissão especial do certame foi designada e nomeada no Diário Oficial da Cidade do dia 04 de fevereiro.

O grupo de trabalho conta com cinco servidores, que deverão promover estudos técnicos e informações capazes de subsidiar tomadas de decisão. Além disso, a comissão vai ser responsável pela contratação da banca organizadora e fiscalização das etapas do concurso.

Em junho, o setor de gestão de pessoas da pasta informou que foram solicitadas oportunidades para o cargo de auditor (60 vagas) e analista do Tesouro Municipal (40 vagas). Os salários são de R$13.377,28 e R$8.986,71, respectivamente. Os cargos exigem nível superior.

A boa notícia é que o concurso ISS Fortaleza-CE consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). de 2020. Segundo o documento, R$ 300 mil estão reservados para que a seleção seja realizada.

O concurso ISS Fortaleza CE 2020

O cargo de Auditor do Tesouro Municipal exige nível superior em qualquer especialidade. Já para analista, o pré-requisito é ter diploma de graduação nas áreas especificadas em edital. As remunerações dos cargos ainda não foram revelados.

O Auditor do Tesouro Municipal deverá participar da formulação da política tributária do Município, coordenar e realizar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário. Além de gerenciar a dívida ativa e exercer outras atribuições correlatas e típicas do cargo, conforme dispõe a legislação.

Já o Analista do Tesouro Municipal deverá contribuir para o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas com a missão e plano de trabalho da SEFIN, visando ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. Como também exercer outras atribuições correlatas e típicas do cargo, conforme dispõe a legislação.

Último edital do concurso ISS Fortaleza-CE foi divulgado com 60 vagas

O último edital do concurso foi divulgado em 2008, quando contou com 60 vagas para auditores e analistas do Tesouro Municipal. Para auditoria, era preciso ter graduação em qualquer área. Já para analista, as chances foram para as áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharia e Geografia. O pré-requisito era ter o nível superior na respectiva área de graduação.

Para o cargo de auditor, foram aplicadas três provas objetivas (conhecimentos básicos, específicos e especializados). Para analista foram realizadas duas (conhecimentos básicos e específicos).

Para ser aprovado, o candidato precisou obter o mínimo de 50% de aproveitamento em cada prova e 60% na soma das provas. A validade do concurso foi de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Informações do concurso