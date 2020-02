Concurso SEMAE de São José do Rio Preto SP: Gabaritos preliminares divulgados

Em São Paulo, a Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) aplicou no domingo, 16 de fevereiro, as provas do concurso público visa o preenchimento de 50 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Gabaritos das provas – clique aqui

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Eletrotécnica (3), Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica (1), Técnico em Química ou Microbiologia (4), Técnico em Contabilidade (1) e Técnico em Edificações (4) NÍVEL TÉCNICO; Agente de Saneamento I (3), Agente de Saneamento III (2), Agente de Saneamento II (2), Agente Administrativo (15) e Agente de Saneamento (5) NÍVEL MÉDIO; Arquivista (1), Assistente Social (1), Engenheiro Civil (5), Engenheiro Mecânico (1), Engenheiro Sanitarista (1) e Analista Administrativo (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.105,68 e R$ 4.942,46, mais R$ 400,00 de vale alimentação, além de R$ 350,00 de auxílio saúde.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 19 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 49,50 (nível médio/técnico) e R$ 67,50 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 50 e 60 questões de língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados com antecedência mínima de 7 dias, via site da Vunesp (http://www.vunesp.com.br).

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL SEMAE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP 2019