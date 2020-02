Concurso SEMAS PA: Governo anuncia publicação do edital em 2020

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEMAS PA 2020) para preenchimento de vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal.

O governo do Estado anunciou no dia 05 de fevereiro, que o edital poderá ser publicado ainda este ano. Além da seleção para Secretaria, há previsão de outros dez novos editais em 2020., com por exemplo, para Procuradoria Geral do Estado (PGE), Polícia Militar, Polícia Civil, Secretarias de Saúde e Segurança. A realização dos concursos públicos, de acordo com o governo, faz parte de um conjunto de ações para assegurar os direitos da sociedade.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26 de julho, a comissão organizadora do certame. Ainda não há um prazo para publicação do edital.

De acordo com o documento, ao todo, quatro servidores fazem parte do grupo de trabalho. Os servidores deverão realizar os trâmites internos do concurso Semas-PA 2020, tais como: levantamento de cargos, vagas, escolaridades e elaboração do edital. Além disso, a comissão deverá elaborar o projeto básico do concurso, documento utilizado para contratação da banca organizadora. Nele, é apresentado informações importantes sobre o concurso: estrutura de provas e calendário previsto.

O último edital para efetivos foi divulgado há mais de dez anos. Na ocasião, a Secretaria abriu edital para preencher 309 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. A Secretaria contrata sob regime estatutário, que prevê estabilidade empregatícia.

SEMAS abriu edital de processo seletivo em 2019 para 91 vagas

Em 2019, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas-PA) já divulgou um certame.Ao todo, foram oferecidas 91 vagas temporárias em um processo seletivo. As oportunidades foram para níveis fundamental, médio e superior. As chances foram distribuídas entre as cidades de Belém, Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém e Itaituba.

As vagas foram destinadas aos cargos de Técnico em Gestão de Meio Ambiente nas áreas de Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Química, Serviço social, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Geologia e Pedagogia.

Além disso, o edital trouxe várias para Técnico em Gestão Pública nas especialidades de Administração, Psicologia e Ciências Contábeis. e Técnico em Gestão de Informática nas especialidades de Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas de Informação, Assistente Administrativo e Motorista.

Os salários oferecidos oscilam entre R$965,11 e R$2.959,20, conforme cargo. Além disso, os profissionais contaram com auxílio-alimentação no valor de R$525,50, para jornada de 30 horas semanais. O certame contou com inscrição, análise documental/curricular e entrevista.