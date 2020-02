Concurso SME São José SC 2020: Saiu EDITAL! Salários de até R$ 3.348,42!

Saiu edital. Em Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Educação de São José (SME) divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 16 vagas em cargos de nível superior, sendo 15 vagas para Professores e 01 vaga de revisor de braille.

As oportunidades são para os cargos de:

Auxiliar De Ensino – Educação Infantil

Auxiliar De Ensino – Ensino Fundamental

Orientador Educacional

Professor – Anos Iniciais

Professor – Artes

Professor – Ciências

Professor – Educação Especial

Professor – Educação Física

Professor – Educação Infantil

Professor – Filosofia

Professor – Geografia

Professor – História

Professor – Inglês

Professor – Matemática

Professor – Português

Revisor de Braille

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 04 de março, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos com 40 questões;

–> Prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova Prática (caráter classificatório e eliminatório) apenas revisor de braille.

As avaliações serão realizadas no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados via site da Fepese. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL SME DE SÃO JOSÉ MG 2020

