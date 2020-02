Concurso SPPrev: Resultado preliminar das provas é divulgado! Confira!

A São Paulo Previdência aplicou no domingo, 15 de dezembro, as provas do concurso público (Concurso SPPrev) para preenchimento de 91 vagas. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do Estado, são oferecidas vagas nos cargos de Analista em Gestão Previdenciária e Técnico em Gestão Previdenciária, com exigência de nível superior e médio, respectivamente. Os aprovados serão contratados sob regime das leis da CLT.

O resultado preliminar das provas foi divulgado – clique aqui e veja.

O concurso recebeu 7.923 inscritos no cargo de Analista e 16.171 no cargo de Técnico. Do quantitativo de vagas, 05 (cinco) serão reservadas para as pessoas com alguma deficiência.

Sobre os cargos do concurso SPPrev 2019

Para o cargo de Analista em Gestão Previdenciária são oferecidas 14 vagas. Para ingresso,o candidato deverá ter diploma de graduação em nível superior, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário do cargo é de R$ 5.384,42, sendo base de R$ 4.682,11, além de Prêmio de Incentivo à Qualidade Previdenciária no valor de de R$ 702,31.

Para o carago de Técnico em Gestão Previdenciária são ofertadas 77 vagas. O cargo exige nível médio completo. O salário é de R$ 2.146,38, sendo o valor base de R$ 1.724,99 + Prêmio de Incentivo à Qualidade Previdenciária de R$ 421,39.

Atribuições

Analista em Gestão Previdenciária: Analisa, acompanha e instrui processos de concessão, pagamento, cadastro e informações de aposentadorias e pensões do conjunto de servidores públicos e militares do Estado; Planeja, implanta e avalia as ações voltadas às atividades relativas ao Regime Próprio de Previdência no âmbito do Estado, propondo as adequações necessárias; avalia ações voltadas ao atendimento e orientação aos segurados ativos, inativos, pensionistas e dependentes, zelando pela manutenção e atualização do cadastro previdenciário; Coordena as atividades de suporte ao gerenciamento das atividades corporativas da SPPREV, no que se refere aos serviços administrativos, logísticos, de infra-estrutura e de suprimentos; Coordena, acompanha e avalia as atividades de gestão de recursos humanos, gestão orçamentária, financeira, patrimonial, análise contábil, auditoria contábil, despesas de pessoal, cálculos judiciais, política de investimentos da entidade e gestão da tecnologia e sistemas de informação. Técnico em Gestão Previdenciária: Presta atendimento aos segurados do Regime Próprio de

Previdência do Estado de São Paulo; Executa as atividades administrativas no processo de concessão e pagamento de aposentarias e pensões; Executa as atividades de apoio relacionadas à administração e gestão da SPPREV e executa quaisquer outras atividades de apoio às atribuições do Analista em Gestão Previdenciária. Inscrição concurso SPPrev 2019 Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 28 de outubro e 14 horas do dia 18 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.concursosfcc.com.br). A taxa de inscrição custou R$ 33,00 para cargo de nível médio e de R$ 54,00 para nível superior. Etapas e Provas O concurso vai contar com Provas objetivas, para todos os cargos; Prova discursiva / redação, para todos os cargos; e Avaliação de títulos, apenas para o cargo de nível superior. A prova objetiva de Analista terá 50 questões, distribuídas entre matérias de língua portuguesa, tecnologia da informação, direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário , legislação, gestão orçamentária e financeira e recursos humanos para analista. A prova objetiva de Técnico terá 50 questões, distribuídas entre matérias de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, legislação e noções de atendimento. Na Prova Discursiva–Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no presente Edital. As provas do concurso público foram realizadas em São Paulo (SP) no dia 15 de dezembro de 2019, no turno da manhã. Validade O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação em Diário Oficial do Estado, prorrogável uma vez por igual período, a critério da SPPREV, não cabendo qualquer ato posterior. Sobre a SPPrev

No dia 1º de junho de 2007 foi promulgada a Lei Complementar nº 1.010 que criou a São Paulo Previdência – SPPREV como unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) e do Regime Próprio de Previdência Militar (RPPM). De acordo com a referida legislação, a autarquia possui autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos.

A SPPREV será responsável por administrar a folha de pagamento das pensões e aposentadorias da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, bem como da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, das universidades, do poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Entretanto, essa absorção segue um cronograma e ocorre em etapas. Atualmente, é responsável pela gestão das aposentadorias da administração direta e indireta, bem como das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas.

A São Paulo Previdência é vinculada à Secretaria da Fazenda e sua total implantação visa a adequação dos benefícios previdenciários aos requisitos e critérios fixados pela legislação federal para o regime próprio de previdência social, além da manutenção permanente do cadastro dos beneficiários e a gestão dos fundos e recursos arrecadados. É vedada por lei a atuar nas demais áreas da seguridade social, sendo sua função única e exclusiva o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos e militares do Estado de São Paulo.

Informações do concurso