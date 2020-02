Concurso Técnicos Industriais 2020: Sai edital com salários de até R$3.300,00

Novidade na área. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais abriu um novo edital de concurso (Concurso CRT4 2020) para o preenchimento de 36 vagas para o nível médio técnico. Desse total, seis são para provimento imediato e o restante em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

O Instituto Quadrix foi contratada para organizar o certame, que terá vagas para os cargos de agente de fiscalização nas especialidades de edificações/construção civil, eletromecânica/mecânica-refrigeração e ar condicionado, e eletrotécnica.

O salário é de R$3.300, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime celetista e, além do salário, receberão vale refeição no valor de R$700 por mês e vale transporte, conforme legislação.

Os profissionais serão lotados em Curitiba-PR e Florianópolis-SC, dependendo da especialização.

Inscrição Concurso CRT-4 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 24 de fevereiro e 07 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$55, devendo ser paga até 08 de abril.

Provas Concurso CRT-4 2020

O concurso CRT-4 2020 vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 26 de abril. A avaliação vai contar com 120 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos, 30 de Conhecimentos Complementares e 50 para Conhecimentos Específicos.

Segundo o edital, cada questão terá valor de 1,0 ponto, caso a resposta esteja correta, e 0,50 ponto negativo, caso o gabarito esteja errado. A avaliação objetiva terá valor de até 120 pontos, sendo aprovado aquele que, cumulativamente:

obtiver nota igual ou superior a 16 pontos na área de Conhecimentos Básicos obtiver nota igual ou superior a dez pontos na área de Conhecimentos Complementares;

obtiver nota igual ou superior a 17 pontos na área de Conhecimentos Específicos; e

estiver classificado para a avaliação de cursos e experiência profissional até a 27º posição (ampla concorrência), 6º posição (cota PPP) e 3º posição (cota PCD).

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Conheça a banda organizadora

O Instituto QUADRIX atua no mercado desde 1997, quando ainda se chamava Quadrix Tecnologia. Em 2005, tornou-se uma organização sem fins lucrativos, somando 22 anos de experiência em organização de concursos e soluções inovadoras.

Além de planejar processos seletivos de porte municipal a nacional o Instituto também realiza serviços de avaliação funcional para diversas empresas, com um portifólio de aproximadamente 35 mil avaliações funcionais.

Nos últimos anos, o Instituto atendeu mais de 260 órgãos e empresas e realizou mais de 455 concursos públicos pelo Brasil. Em 2017, foi chancelado como parceiro da Google For Education no Brasil.

Toda essa experiência em realização de concursos, avaliações funcionais, uso de tecnologia e excelência, marca de sua atuação, é agregada agora a sua nova vertente: a QUADRIX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA.

Para o grupo, existe a possibilidade de transformar a realidade educacional de maneira positiva e impulsionar o desenvolvimento do País. Toda a experiência da equipe QUADRIX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA estará concentrada nesta meta, configurando uma chance real de contribuir para a melhoria da educação brasileira em seus diversos níveis, fundamental, médio, superior e profissionalizante.

