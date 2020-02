Concurso TJ GO Cartórios: CNJ recomenda abertura de novo edital

O Tribunal de Justiça de Goiás tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público para cartórios (Concurso TJ GO Cartórios 2020). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou que o Tribunal de Justiça de Goiás realize novo certame para Cartórios.

A Corregedoria Geral, em inspeção realizada em novembro de 2019, identificou a necessidade de preenchimento de vagas em serventias.

No primeiro Encontro de Corregedores do Serviço Extrajudicial, em 2017, o TJ-GO se comprometeu a abrir novo concurso para cartórios. No entanto, até então o órgão não cumpriu a meta. Diante de tais argumentos, o CNJ fez a seguinte recomendação:

“Que o TJ GO realize concurso público para o provimento e remoção dos serviços vagos há mais de seis meses nos termos da Lei, informando as providências adotadas no prazo de 90 dias”.

Os procedimentos internos para realização do concurso já foram iniciados. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado do dia 09 de julho, que o órgão autorizou contratar o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES) para organização do próximo certame.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ser Bacharel em Direito. Além disso, será necessário ter exercido por 10 anos completos a função no serviço, até a publicação do edital.

TJ-GO abriu último edital para Cartórios em 2008

O último edital do concurso para Cartórios do TJ-GO foi divulgado em 2008. Na ocasião, sob organização da Universidade Federal de Goiás (UFG), o certame ofereceu nada menos que 50 vagas para os cargos de tabelião e oficial de registro. As vagas foram preenchidas por ingresso ou remoção.

O certame contou com provas objetivas, discursivas e títulos. O exame objetivo contou com questões de Direito Administrativo, Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal, Processual Penal, Comercial, Tributário e Legislação Especial.

Órgão prepara novo edital para Juiz

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vai abrir um novo edital de concurso público para o cargo de Juiz Substituto (Concurso TJ GO Juiz 2020). Um despacho que formaliza a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora foi assinado pela comissão no dia 03 de fevereiro.

A previsão é que as inscrições sejam abertas entre 02 e 31 de março. O resultado da prova objetiva está previsto para sair no dia 27 de julho. O cronograma proposto foi encaminhado pelo TJ-GO à FCC no dia 30 de janeiro. No entanto, os membros da comissão vão fazer uma nova reunião no próximo dia 10 de fevereiro para revisar o edital, de modo que alguns pontos ainda podem sofrer alterações, inclusive datas.

Segundo a comissão especial do Tribunal, a escolha da banca ocorre em virtude de sua experiência na realização de concursos públicos, o que inclui os três últimos do próprio tribunal para a magistratura. Além disso, a FCC apresentou valor compatível com o mercado, conforme o ofício enviado ao presidente.

Além da FCC, a comissão avaliou propostas do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Cebraspe (antigo Cespe/UnB) e Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O presidente do órgão, Walter Carlos Lemes, anunciou o certame para o preenchimento de nada menos que 43 vagas para carreira. Ele havia confirmado o início dos estudos para a realização do concurso em reunião com o desembargador Leandro Crispim.

O último concurso do Tribunal de Justiça de Goiás para o cargo de Juiz foi divulgado em 2014 com oferta de 57 vagas. Sob organização da banca organizadora Fundação Carlos Chagas (FCC), os salários chegaram a até R$ 21.657,46.