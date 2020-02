Concurso TJ PA: Resultado final da prova objetiva é divulgado!

As provas do concurso público do Tribunal de Justiça do Pará (Concurso TJ PA 2019) foram aplicadas no domingo, 19 de janeiro. O resultado final da prova objetiva foi divulgado (clique aqui e veja).

De acordo com o documento publicado, serão oferecidas 200 vagas em carreiras de níveis médio, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$10 mil.

O certame recebeu, ao todo, 69.814 inscritos. Foram 573 inscritos para as vagas da especialidade programador de computador e 41.605 para as demais vagas de auxiliar, sem especialidade. Para Oficial de Justiça foram 3.485 inscritos. As regiões de Marabá e Central receberam o maior quantitativo de inscritos.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame. Previstas para iniciarem no dia 22 de outubro, as inscrições foram adiadas para ajustes no edital e alguns cargos foram excluídos do concurso. O quantitativo de vagas não foi modificado e permanecem as 200 vagas no concurso.

De acordo com o órgão, a retificação se deu para “ajustes técnicos e administrativos, inclusive em relação às disponibilidades orçamentárias e financeiras do TJPA”. No documento de retificação, dos 30 cargos/especialidades abertos no edital, apenas 14 permanecem.

Anteriormente com 24 especialidades para o cargo de Analista Judiciário, agora são 10, para ingresso nas áreas Administrativa , Administração, Análise de Sistema/ Desenvolvimento, Análise de Sistema/ Suporte, Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social). O cargo de Oficial de Justiça Avaliador também segue no concurso.

Para nível médio, são cinco áreas iniciais, permanecem duas: Auxiliar Judiciário e Programador de Computador.

Além dos salários, os profissionais contarão com auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, e exames periódicos. Além disso, os selecionados vão ser contratados sob regime estatutário, o que assegura estabilidade após três anos de estágio probatório.

Os cargos do concurso TJ PA

Para nível médio, as oportunidades são para Auxiliar Judiciário (50 vagas) e Programador de Computador (Cadastro Reserva). Para nível superior, são 150 vagas para Analista Judiciário nas áreas Administrativa (Cadastro Reserva), Administração (Cadastro Reserva), Análise de Sistema/ Desenvolvimento (Cadastro Reserva), Análise de Sistema/ Suporte (Cadastro Reserva), Ciências Contábeis (Cadastro Reserva), Direito (137 vagas), Estatística (01 vaga), Pedagogia (08 vagas), Psicologia (03 vagas), Serviço Social (01 vaga) e Oficial de Justiça Avaliador (Cadastro Reserva).

A remuneração será de R$ 3.207,90 para os cargos de Auxiliar Judiciário, de R$ 7.320,06 para Analista Judiciário e de R$ 10.166,75 para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador. Além disso, haverá auxílio alimentação no valor de R$ 1.259,28 e auxílio-transporte.

Inscrição Concurso TJ PA 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 22 de novembro de 2019 no site da banca organizadora do certame, o Cebraspe. A taxa de inscrição custou R$110 para cargos de nível superior e R$90 para os de nível médio.

Etapas e Provas

Para nível superior, o concurso vai contar com prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos. Para nível médio, haverá apenas prova objetiva de múltipla escolha.

As provas escritas (objetiva e discursiva) foram aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020, nos turnos da manhã (oficial e analista) e tarde (auxiliar judiciário).

A prova específica de cada prova vai variar conforme cargo e especialidade. Na parte de Conhecimentos Gerais, a prova para todas as carreiras e vai abranger questões de Língua Portuguesa Ética no Serviço Público Administração Pública e Poder Judiciário Legislação Políticas de Saúde (apenas para cargos da área) Matemática/Raciocínio Lógico (apenas para cargos de Exatas).

Nível Superior

Para Oficial e Analista, os candidatos terão, no dia 19 de janeiro, cinco horas para responder às duas provas escritas. As avaliações contarão com 70 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai ser avaliada na escala de 0 a 70 pontos, de modo que cada questão vai valer 1 ponto. Para ser habilitado, o candidato deverá alcançar nota superior a 15 em Conhecimentos Gerais e 20 pontos em Conhecimentos Específicos. Já a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá valor de 30 pontos.

A etapa discursiva vai contar com redação (texto dissertativo), de, no mínimo, 20 linhas, e de, no máximo, 30 linhas, a respeito de temas da atualidade.

De acordo com o edital, será reprovado o candidato que obtiver menos de 15 pontos.

A etapa de títulos, apenas para cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório, valerá 5 pontos. Os documentos deverão ser entregues no prazo e no horário estipulados em edital de convocação.

Nível Médio

A prova objetiva de nível médio também será de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá 50 questões. Os candidatos terão que responder a 20 quesitos de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos.

O exame será avaliado na escala de 0 a 50 pontos. Sendo assim, cada questão terá valor de 1,0 ponto. Pra ser considerado habilitado, o candidato deverá alcançar nota maior que 10 pontos em Conhecimentos Gerais e maior de 15 pontos em Conhecimentos Específicos.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, prazo que poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Informações do concurso