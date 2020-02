Concurso TJ RS para Oficial de Justiça divulga gabaritos

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul recebeu mais de 42 mil pedidos de inscrição. No entanto, apenas 18.444 foram acatados (veja lista). Os demais foram indeferidos por motivos diversos. Os gabaritos das provas foram divulgados (clique aqui e veja).

O concurso público (Concurso TJ RS) foi aberto para o cargo de Oficial de Justiça, Classe ‘O’. De acordo com o documento publicado, serão oferecidas 03 vagas, todas elas para sede do órgão, em Porto Alegre (RS).

Do quantitativo de vagas, uma será para ampla concorrência, uma para os deficientes e uma para os negros. A expectativa é que aconteça contratações além das vagas ofertadas no edital, uma vez que há formação de cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade do órgão.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo e 18 anos de idade. O salário inicial é de R$ 5.639,73, além de gratificação de R$ 845,96, auxílio-condução de R$ 845,96 e risco de vida de R$ 1.973,90, o que totaliza uma remuneração inicial de R$ 9.305,55 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Oficial de Justiça deverá cumprir mandados judiciais; preparar salas com livros e materiais necessários ao funcionamento das sessões de julgamento; buscar, na Secretaria e nos Gabinetes, os processos de cada Relator, separando-os e ordenando-os, colhendo assinaturas, quando for o caso; atender e dar informações aos advogados, partes e estagiários presentes na sessão, anotando os pedidos de preferência pela ordem de chegada dos interessados; auxiliar na manutenção da ordem e efetuar prisões, quando determinado; auxiliar o Secretário de Câmara, quando solicitado; e cumprir as demais atribuições previstas em lei ou regulamento.

Inscrição Concurso TJ RS 2019 – Oficial de Justiça

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 14 horas do dia 07 de outubro de 2019 e 16 horas do dia 05 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjrs2019. A taxa de inscrição custou R$86,00.

Provas

O concurso vai contar com provas objetivas, com 80 questões, distribuídas entre questões de língua portuguesa (30), conhecimentos específicos/tópicos de legislação (40) e microinformática (10).

As avaliações serão aplicadas em Porto Alegre (RS) no dia 16 de fevereiro de 2020. Os locais de provas serão disponibilizados no dia 03 de fevereiro de 2020, no site da banca.

De acordo com o edital, cada questão de múltipla escolha terá 5 alternativas. Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 17 de fevereiro.

Conteúdo Programático