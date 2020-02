Concurso TJ SC 2020: Edital para nível médio e superior pela FCC nos próximos dias

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TJ SC 2020). De acordo com previsão divulgada pelo próprio Tribunal no dia 11 de fevereiro, a abertura do certame deve acontecer nos próximo dias.

O órgão divulgou no Diário da Justiça Eletrônico a escolha da Fundação Carlos Chagas (FCC) para organizar o certame. A escolha foi feita através de dispensa de licitação. O extrato de contrato entre as partes foi divulgado no dia 26 de setembro.

A dispensa de licitação foi homologada no último dia 05 de setembro. Com a banca definida, o edital está previsto para ser publicados nos próximos dias.

O edital vai trazer vagas para os cargos de Analista Administrativo (Cadastro Reserva), Analista de Sistemas (01 vaga), Assistente Social (Cadastro Reserva), Médico (01 vaga) e Psicólogo (Cadastro Reserva), com requisito de nível superior; além de Técnico Judiciário Auxiliar (Cadastro Reserva), com exigência de nível médio.

O salário do técnico judiciário auxiliar é de R$3.856,79. Os selecionados vão receber auxílio-alimentação de R$1.160, totalizando R$5.016,79 mensais.

Os cargos de médico e analista de sistemas oferecem salários de R$6.639,06 e auxílio-alimentação de R$1.160, totalizando R$7.799,06.

Por fim, os cargos de analista administrativo, assistente social e psicólogo. Esses também possuem remuneração de R$7.799,06, já incluindo o auxílio-alimentação de R$1.160.

Vale lembrar que o TJ-SC conta com concurso vigente até 2020 para as carreiras de técnico judiciário auxiliar, analista administrativo, analista jurídico, oficial de justiça e avaliador, oficial da infância e juventude, arquiteto, engenheiro eletricista, engenheiro civil e enfermeiro. A validade da seleção pode ainda ser prorrogada até 2022. O certame foi homologado em outubro de 2018.

Por isso, a expectativa é que o edital deve ser divulgado para outros cargos, sem edital em vigor.

Último edital foi divulgado em 2018

O TJ-SC divulgou edital em 2018 para preencher 26 (vinte e seis) vagas imediatas para diversos cargos, sendo 09 (nove) vagas imediatas para cargos de Nível Superior e 17 (dezessete) vagas imediatas para cargos de Nível Médio, e formação de cadastro de reserva. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) teve a responsabilidade do certame.

Foram registrados, no total, 67.071 inscritos. O cargo de maior procura foi o de Técnico Judiciário. Foram 38.497 inscritos para as 17 vagas oferecidas, o que resultou na concorrência de 2.264/vaga. A função de Analista Jurídico foi o segundo mais concorrido, com 10.949 inscritos. Os demais cargos contaram com o seguinte quantitativo de inscritos:

Oficial de Justiça e Avaliador: 5.727 participantes

Analista Administrativo: 4.692 participantes

Oficial de Infância e Juventude: 3.847 participantes

Arquiteto: 968 participantes

Engenheiro Eletricista: 495 participantes

Engenheiro Civil: 930 participantes

Enfermeiro: 966 participantes

De acordo com o edital de concurso TJ/SC 2018, as vagas foram destinadas aos cargos de Analista Administrativo (CR), Analista Jurídico (CR), Engenheiro Civil (CR), Oficial de Justiça e Avaliador (05 + CR), Oficial da Infância e Juventude (01 + CR), Arquiteto (01), Engenheiro Eletricista (01), Enfermeiro (01) e Técnico Judiciário Auxiliar (17 + CR). Para todos os cargos, foi realizada etapa única, com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O salário foi de R$ 6.156,63 para os cargos de ensino superior e R$ 3.576,54 para nível médio.

A lotação das vagas foi feita conforme cargo, conforme disposto a seguir:

Analista Administrativo: Capital (CR), Criciúma (CR), Lages (CR), Joinville (CR), Blumenau (CR), Itajaí (CR), São Bento do Sul (CR), Chapecó (CR) e Joaçaba (CR);

Analista Jurídico: Capital (CR), Criciúma (CR), Lages (CR), Joinville (CR), Blumenau (CR), Itajaí (CR), São Bento do Sul (CR), Chapecó (CR), Joaçaba (CR) e Secretaria do Tribunal de Justiça;

Oficial de Justiça Avaliador: Palhoça (CR), Criciúma (CR), Otacílio Costa (01), Joinville (CR), Blumenau (CR), Itajaí (CR), Canoinhas (01), Mafra (01), Porto União (01), Chapecó (CR) e Lebon Regis (01);

Oficial da Infância e Juventude: Capital (CR), Criciúma (CR), Lages (CR), Joinville (CR), Blumenau (CR), Itajaí (CR), São Bento do Sul (CR), Chapecó (CR) e Lebon Régis (01);

Arquiteto: Secretaria do Tribunal de Justiça (01);

Engenheiro Eletricista: Secretaria do Tribunal de Justiça (01);

Engenheiro Civil: Secretaria do Tribunal de Justiça (CR);

Enfermeiro: Secretaria do Tribunal de Justiça (01).

Técnico Judiciário Auxiliar: Anita Garibaldi (01), Bom Retiro (CR), Curitibanos (01), Lages (CR), Otacílio Costa (01), São Joaquim (01), Araquari (CR), Guaramirim (CR), Itapoá (01), Jaraguá do Sul (CR), Joinville (CR), São Francisco do Sul (CR), Ascurra (CR), Blumenau (CR), Ituporanga (CR), Rio do Oeste (CR), Rio do Oeste (CR), Rio do Campo (01), Trombudo Central (01), Balneário Camboriú (CR), Camboriú (01), Itajaí (CR), Itapema (CR), São João Batista (01), Tijucas (01), Canoinhas (01), Itaiópolis (CR), Mafra (CR), Porto União (CR), Rio Negrinho (CR), São Bento do Sul (01), Capinzal (01), Catanduvas (01), Herval d’Oeste (01), Joaçaba (01), Lebon Régis (01), Videira (CR) e Secretaria do Tribunal de Justiça (CR).

