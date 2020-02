Concurso TJ SC 2020: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$ 6.639,06!

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TJ SC 2020) para o preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e superior. A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital do concurso TJ-SC, os aprovados e convocados no certame vão ter carga horária de trabalho de 7 horas/dia, totalizando 35 horas semanais, com exceção do cargo de Médicos, que terá 20 horas semanais de jornada.

O concurso TJ-SC 2020 vai contar com duas vagas imediatas, além de cadastro reserva, que vai permitir que os convocados sejam convocados conforme a necessidade da administração.

Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas para os negros e 5% para os deficientes.

Cargos do concurso TJ SC 2020

Para nível superior, as oportunidades do concurso são destinadas aos seguintes cargos:

Analista Administrativo (Cadastro de reserva) – Exige formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito;

Assistente Social (Cadastro de reserva) – Requisito de formação superior de Assistente Social, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional;

Psicólogo (Cadastro de reserva) – Exige formação superior em Psicologia, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional;

Analista de Sistemas (1 vaga + CR) – Pede formação superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação; e

Médico (1 vaga + CR) – Requisito de formação superior em Medicina, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional.

Os salários chegam a até R$ 6.639,06.

Para nível médio, as chances são destinadas ao seguinte cargo:

Técnico Judiciário Auxiliar (vagas em Cadastro de reserva) – Exige ensino médio completo e tem salário inicial de R$ 3.856,79.

Além dos salários, os profissionais aprovados vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 1.392,00, triênio (3%), vale transporte e auxílio educação.

Os aprovados e nomeados no cargo de Técnico, com exigência de nível superior, vão receber, ainda, gratificação de 20% sobre o salário base (R$ 771,35), podendo elevar os salários iniciais para R$ 4.628,14.

No caso de Técnico, os aprovados no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar vão atuar nas seguintes comarcas: Capital I, Palhoça, São José, Içara II Capivari de Baixo, Criciúma, Meleiro, Sombrio, Urussanga, Turvo, Abelardo Luz VIII, Anchieta, Chapecó, Pinhalzinho, São Lourenço do Oeste, Seara, Xanxerê e Xaxim.

Inscrição Concurso TJ SC 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 02 de março e 14 horas do dia 31 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso (www.concursosfcc.com.br). A taxa de inscrição vai custar:

R$85,00 para Analista Administrativo, Analista de Sistema, Assistente Social, Médico e Psicólogo; e

R$68,00 para Técnico Judiciário Auxiliar.

Provas concurso TJ SC 2020

As provas objetivas do concurso serão realizadas em Florianópolis/SC, Criciúma/SC, Lages/SC, Joinville/SC, Blumenau/SC, Itajaí/SC, Canoinhas/SC, Chapecó/SC e Joaçaba/SC, conforme opção do candidato. As avaliações serão realizadas em 17 de maio de 2020.

As avaliações vão ocorrer no turno da manhã para Técnico e no turno da tarde para Analistas e cargos de nível superior. A avaliação terá duração de 3 horas.

Serão 60 questões de múltipla escolha sobre conteúdos de Conhecimentos Gerais (20) e Conhecimentos Específicos (40). As avaliações terão valor de 10,0 pontos.

Nível Superior – peso 1 às questões da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais; e peso 3 à nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos.

Nível Médio – peso 1 às questões da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais; e peso 2 à nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos

Será aprovado quem atingir 50% de acerto na prova de Conhecimentos Gerais e, no mínimo, 50% de acerto na prova de Conhecimentos Específicos. Além de ter média aritmética ponderada igual ou superior a 6 no conjunto das provas.

O concurso terá validade de 2 anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Informações do concurso