Concurso TRE PA 2019/2020: Locais de provas são divulgados

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará aplicou no domingo, 16 de fevereiro, as provas do concurso público (Concurso TRE PA 2019/2020) para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de Nível Médio e de Nível Superior para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora, liberou os locais (clique aqui e veja).

As vagas são destinadas aos cargos de Técnico Judiciário nas áreas Administrativa (02 vagas + CR) e Apoio Especializado – Operação de Computadores (CR); e Analista Judiciário nas áreas Judiciária (01), Administrativa (CR), Analista de Sistemas (CR) e Medicina – Psiquiatria (CR).

Aos candidatos com deficiência será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes e que vierem a surgir, no prazo de validade do certame, nos termos do Decreto n.º 9.508/2018. Aos candidatos negros será reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes e que vierem a surgir, no prazo de validade do certame, nos termos da Resolução CNJ n.º 203, de 23.06.2015.

Salários do concurso TRE PA 2019/2020

Os técnicos farão jus ao salário de R$7.591,37, enquanto os analistas receberão R$12.455,30. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para todos os cargos, com exceção da especialidade de Medicina – Psiquiatria, que terá carga horária de 20 horas por semana.

Lotação das vagas

O provimento dos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária (sem especialidade) e Técnico Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade) ocorrerá na secretaria e nos cartórios eleitorais da capital e do interior do estado, de acordo com as localidades disponíveis após a realização de concurso interno de remoção, na forma estabelecida em Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Requisitos e atribuições dos cargos TRE PA 2019/2020

Cargo: Técnico Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade)

Descrição Sumária: Executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.

Escolaridade/Formação: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Cargo: Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade em Operação de Computadores

Descrição Sumária: Executar atividades de nível intermediário relacionadas com operação e manutenção de equipamentos de informática.

Escolaridade/Formação: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de cursos de informática com, no mínimo, 180 horas/aula.

Cargo: Analista Judiciário – Área Judiciária (sem especialidade)

Descrição Sumária: Executar atividades privativas de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos.

Escolaridade/Formação: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de Ensino Superior em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Cargo: Analista Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade).

Descrição Sumária: Realizar as atividades de nível superior relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.

Escolaridade/Formação: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de Ensino Superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Cargo: Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade em Medicina (Psiquiatria).

Descrição Sumária: Executar atividades de nível superior relacionadas com a assistência médica preventiva e curativa, conforme a especialidade médica.

Escolaridade/Formação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional da categoria e título de especialista na área de Psiquiatria ou Residência Médica em Psiquiatria devidamente reconhecidos.

Cargo: Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade em Análise de Sistemas.

Descrição Sumária: Realizar atividades de nível superior relacionadas com o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas informatizados.

Escolaridade/Formação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.

Todos os cursos superiores, ensino médio e cursos técnicos devem ser devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação para fins de comprovação da escolaridade exigida.

Inscrição

O candidato no ato da inscrição poderá optar pela cidade de realização das provas objetiva e discursiva, nas seguintes localidades: Belém, Marabá e Santarém, no estado do Pará.

As inscrições puderam ser feitas a partir das 10 horas do dia 18 de novembro até às 22 horas do dia 17 de dezembro de 2019, no site (http://www.ibfc.org.br/), sendo o dia 18/12/2019 o último dia para o pagamento do boleto (GRU), observado o horário oficial de Brasília-DF.

O valor da inscrição foi de R$ 70,00 (setenta reais) para o cargo de Analista Judiciário e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para o cargo de Técnico Judiciário.

Provas Concurso TRE PA 2019/2020

O concurso vai contar com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório (para todos) e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório (somente para os cargos de analista). As avaliações serão aplicadas nos turnos da manhã (analista) e tarde (técnico).

A Prova Objetiva será de múltipla escolha, distribuída pelos conhecimentos gerais e específicos, conforme disciplinas distribuídas no conteúdo programático constante do Anexo II do edital, sendo que cada questão conterá 04 (quatro) alternativas.

As Provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Considerar-se-á HABILITADO na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente:

a) tenha acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das questões da prova de conhecimentos gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das questões da prova de conhecimentos específicos.

As provas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020, com duração de 04 horas para analistas e 03 horas para os técnicos. Os locais de provas serão liberados no dia 10 de fevereiro.

Informações do concurso

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA)

: Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) Banca organizadora : IBFC

: IBFC Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 03 + CR

: 03 + CR Remuneração : até R$13.365,38

: até R$13.365,38 Inscrições : 10 horas do dia 18 de novembro até às 22 horas do dia 17 de dezembro de 2019

: 10 horas do dia 18 de novembro até às 22 horas do dia 17 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$55,00 para os técnicos e R$70,00 para os analistas

: R$55,00 para os técnicos e R$70,00 para os analistas Provas : 16 de fevereiro de 2020

: 16 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

