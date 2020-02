Concurso UEMA 2020: Saíram editais para Professores Substitutos! Até R$ 2.095,45!

Saíram EDITAIS. A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou a abertura de novos editais (nº 52, 55 e 56/2020) de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de Professores Substitutos.

As oportunidades são para áreas de Enfermagem – Ciências da Saúde/Farmácia (1 vaga); Tecnologia em Gestão Ambiental – Engenharia Florestal/Política e Legislação Ambiental (1 vaga); e Educação – Educação/Planejamento e avaliação (1 vaga). Os salários oferecidos chegam até R$ 2.095,45, pro carga horária de 20h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de março de 2020, nos seguintes endereços:

–> Protocolo do Centro de Estudos Superiores de Colinas, localizado na Av. Dr. Osano Brandão, Nº 511, Centro, Colinas – MA, no horário das 13h às 18h;

–> Protocolo Geral da Universidade Estadual do Maranhão – Uema, situado na Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, Nº 1000, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, no horário das 9h às 17h.

–> Protocolo do Centro de Estudos Superiores de Coroatá, localizado na Avenida da Bandeira, Nº 974, Bairro Americano, Coroatá – MA, no horário das 8h às 11h e de 14h às 18h;

–> Protocolo do Centro de Estudos Superiores de Balsas, Praça Joca Rêgo, s/n.º, Balsas – MA, no horário das 14h às 17h.

PROVAS

O concurso consistirá com prova didática e prova de títulos, via análise do currículo lattes. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso