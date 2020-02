Concurso UFPR 2020: Último dia inscrição para Professor Adjunto em Curitiba

A UFPR – Universidade Federal do Paraná encerra inscrições nesta terça-feira, 04 de fevereiro. Os novos editais (nº 434 e 442/2019) de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargo de Professor da carreira do magistério superior, classe Adjunto.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais título de nível de doutorado. As oportunidades são para áreas de Psiquiatria (1), Radiologia (1), Economia Rural e Administração Rural (1), Clínica Médica Ambulatorial (1) e Hematologia (1). Os salários oferecidos chegam até R$ 3.522,21, mais R$ 229,00 de vale-alimentação, por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 04 de fevereiro de 2020, na Secretaria da Direção do Setor de Ciências da Saúde, localizado na Rua Padre Camargo, Nº 285, Alto da Glória em Curitiba/PR, no horário das 08h às 11h30min; e no setor de Ciências Agrárias, na Secretaria do Departamento de Economia Rural e Extensão, situado na Rua dos Funcionários, Nº 1540, Juvevê, também em Curitiba/PR. O valor da inscrição está fixado em R$ 88,00.

Provas

O concurso consistirá em prova didática; análise de defesa do currículo e projeto de pesquisa; e prova escrita. As avaliações serão aplicadas na primeira quinzena de maio e junho de 2020, em locais e horários a serem informados via edital de divulgação.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal do Paraná.

EDITAL UFPR 434/2019