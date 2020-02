Concurso UFSCAR 2020: Saíram EDITAIS para Professor Adjunto

Saíram editais. Em São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) abriu novos editais (nº 01, 02 e 03/2020) de concurso público para preenchimento de 03 vagas no cargo de da Carreira do Magistério Superior.

De acordo com os editais, as funções exigem graduação na atuação, mais título de doutorado e tem remuneração de até R$ 9.616,18, por carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são para as áreas de Engenharia de Materiais subárea de Eletrocerâmicas (01 vaga), Professor de Educação Especial na subárea de Comunicação Alternativa e Escolarização do Público Alvo da Educação Especial (01 vaga) e Engenharia de Materiais na subárea Propriedades Mecânicas de Materiais Cerâmicos (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, no site oficial da Universidade UFSCAR. O valor da inscrição está fixado em R$ 240,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita (caráter classificatório);

–> Prova didática (caráter classificatório);

–> Arguição do plano de trabalho em ensino, pesquisa e extensão (caráter classificatório);

–> Análise do curriculum vitae (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em datas diferentes conforme o cargo:

–> Professor de Engenharia de Materiais na subárea Propriedades Mecânicas de Materiais Cerâmicos serão aplicadas no dia 04 de agosto, no Departamento de Engenharia de Materiais/UFSCar, as 09h30min;

–> Engenharia de Materiais subárea de Eletrocerâmicas serão realizadas no dia 03 de junho a partir das 10h. A prova didática tem data prevista de 1º de julho, às 08h30min;

–> Professor de Educação Especial (subárea de Comunicação Alternativa e Escolarização do Público Alvo da Educação Especial) serão aplicadas no dia 08 de junho, as 09h30. Já a prova didática será no dia 30 de junho, as 09h30.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) Banca organizadora : (UFSCAR)

: (UFSCAR) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 03

: 03 Remuneração : até R$ 9.616,18

: até R$ 9.616,18 Inscrições : até 19 de junho de 2020

: até 19 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 240,00

: R$ 240,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação: PUBLICADO

EDITAL UFSCAR 2020