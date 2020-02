Concurso UNIPAMPA RS 2020 encerra inscrições para Professor hoje, 10!

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) RS encerra inscrições hoje, 10 de fevereiro. O novo edital (nº 481/2019) de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos de Professor da carreira do magistério superior, nas classes Auxiliar, Assistente e Adjunto para atuação nos campi de Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete e Caçapava do Sul.

De acordo com o edital, a função exige graduação na área de atuação, titulação em nível de especialista para Professor Auxiliar, mestre para Assistente e doutorado para Adjunto. As remunerações oferecidas variam entre R$ 2.236,31 e R$ 4.463,93, mais R$ 229,00, por carga horária de 20h semanais e R$ 458,00 por carga horária de 40h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora UNIPAMPA. A taxa de inscrição está fixado em R$ 180,00.

Provas

O concurso contará com prova escrita; prova didática; prova de defesa de produção intelectual; prova prática quando necessário; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em dia, hora e locais a serem informados via Universidade.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL UNIPAMPA 481/2019