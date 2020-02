Concurso UNIRIO 05/2020 abre vagas para Professores

A UNIRIO – Universidade Federal do Rio de Janeiro abriu novo edital (nº 05/2020) de concurso público para preenchimento de 08 vagas em cargos de Professor Assistente e Adjunto. Os salários oferecidos chegam até R$ 4.472,64.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na área de atuação, mais mestrado para concorrer na especialidade de Assistente e doutorado para classe Adjunto. As vagas destinadas são para áreas de Clínica Médica/ Semiologia (1), Medicina Legal (1), Indumentária (1), Psicologia/ Psicologia Jurídica/ Ética Geral e Profissional (1), Música/ Violoncelo/ Violoncelo Complementar/ Música de Câmara (1) e Patologia Geral (2) e Medicina de Família e Comunidade/ Internato em Atenção Primária (1)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de fevereiro e 13 de março de 2020, nos seguintes endereço abaixo:

–> Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Letras e Artes, localizado na Av. Pasteur, Nº 436, Fundos, Urca, no horário das 14h às 18h, em dias úteis;

–> Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, situado na Rua Voluntários da Pátria, Nº 107, Botafogo, no horário das 10h às 13h e das 17h às 20h, em dias úteis;

–> Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, na Rua Silva Ramos, Nº 32, Tijuca (fundos do HUGG), das 10h às 16h, em dias úteis.

O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas que deverão iniciar dentro do prazo máximo de 30 dias, a contar da emissão da Portaria de nomeação da Comissão Examinadora. O calendário do concurso será divulgado no site da Universidade.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

