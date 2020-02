Concursos Aeronáutica: 916 vagas abertas para níveis médio e superior em 2020

Os candidatos que almejam uma vaga na Força Aérea Brasileira devem se preparar. Acontece que de acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, no início de fevereiro há nada menos que três editais de concursos abertos para o preenchimento de 916 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de ensino médio e superior.

Veja a lista completa:

O concurso da Aeronáutica EAGS 2020

A Aeronáutica do Brasil abriu inscrições do concurso público (Concurso Aeronáutica EAGS 2020) para o preenchimento de 156 vagas no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021.

Segundo o edital, o curso vai acontecer na Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR de Guaratinguetá-SP. O curso dura por volta de 1 ano e é destinado para ambos os sexos. As provas serão aplicadas em 15 cidades do Brasil.

Segundo o edital, para participar do concurso Aeronáutica EAGS 2020, o candidato não deve ter menos de 17 anos e não completar 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2021, ano da matrícula (alínea “i”, inciso V, Art. 20 da Lei nº 12.464).

Para concorrer, será necessário nível médio e curso técnico na especialidade desejada. As vagas são destinadas para as áreas de Eletrônica (26 vagas), Administração (40 vagas), Enfermagem (42), Eletricidade (10), Informática (16), Laboratório (5), Obras (6), Pavimentação (03 vagas), Radiologia (05 vagas) e Topografia (03 vagas). Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas aos negros.

Durante a realização do estágio, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si. Após conclusão do estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, e o soldo passará a R$3.825 (valor referente a 2019).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 13 de janeiro e 12 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial de ingresso (http://ingresso.eear.aer.mil.br).

O concurso da Aeronáutica Oficiais da Reserva de 2ª Classe 2020

O Comando da Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura do edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de Oficiais Temporárias para ingresso em 2020. Segundo o documento publicado, são quatro editais com 540 vagas para Oficiais da Reserva de 2ª Classe, o conhecido QOCon, com requisito de nível superior para médicos, dentistas, professores, enfermeiros, entre outras áreas, para atuarem em várias localidades do território nacional.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 e 17 de fevereiro.

O edital 6/3SM/2020 da Aeronáutica abre novas vagas para cargos/especialidades de Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil I, Engenharia Civil II, Engenharia Civil III, Engenharia Civil IV, Engenharia Civil V, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia de Telecomunicações, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia I, Administração, Análise de Sistemas I, Análise de Sistemas II, Análise de Sistemas III, Arquitetura, Arquivologia, Capelão Católico, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Elétrica, Pedagogia II, Pedagogia III, Pedagogia IV, Pedagogia V, Pedagogia VII, Psicologia Clínica, Psicologia Educacional, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Relações Públicas, Serviço Social, Serviços Jurídicos e Terapia Ocupacional.

O edital nº 7/3SM/2020 abre vagas para Médicos nas especialidades de Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Odontopediatria, Medicina Intensiva, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia e Reumatologia, Dentistas nas especialidades de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Faciais,Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade, Medicina do Trabalho, Clínica Geral Odontológica, Endodontia, Implantodontia, Odontogeriatria, Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Ortodontia, Periodontia, Prótese Dentária, Radiologia Odontológica e Imaginologia, Farmacêuticos de Farmácia Bioquímica, Farmácia Hospitalar, Farmácia Industrial, Manipulação e Farmácia Oncológica e Veterinários em Medicina Veterinária I e Medicina Veterinária II.

O edital de nº 8/3SM/2020 oferece oportunidades para especialidade de Segurança e Defesa. As vagas, aqui, são destinadas para lotação nas cidades de Alcântara-MA, Barbacena-MG, Boa Vista-RR, Brasília-DF, Campo Grande-MS, Canoas-RS, Fortaleza-CE, Guaratinguetá-SP, Manaus-AM, Natal-RN, Pirassununga-SP, Porto Velho-RO, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Santa Maria-RS e São José dos Campos-SP.

Por fim, o edital nº 10/3SM/2020 abre novas vagas para o magistério nas áreas de Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Administração, Educação Física, Estatística, Filosofia, Matemática, Biologia, Educação Física, Educação Religiosa, Filosofia, Física, Geografia, História, Sociologia, Língua Inglesa, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Os candidatos deverão se inscrever entre os dias 03 e 17 de fevereiro de 2020, pela internet, na página da Aeronáutica destinada a convocação dos temporários.

Os candidatos serão avaliados por análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico.

Saiba mais sobre os editais na página oficial do certame.

Aeronáutica EEAR

Saiu o edital! Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.