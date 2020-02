Concursos das Polícias Militar e Civil: 460 vagas e salários de até R$ 8.698,78

A Polícia Civil e Polícia Militar abriram oportunidades para preenchimento de vagas nas corporações. Segundo os editais publicados, foram abertas 160 vagas na Polícia Militar e 300 na Polícia Civil. As oportunidades são para Minas Gerais e Distrito Federal, respectivamente.

Os salários chegam a até R$8.698,78.

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PM MG 2020) com objetivo de preencher 160 vagas no Curso de Formação de Oficiais (CFO). As oportunidades foram divulgadas para o sexo masculino (144 vagas) e feminino (16 vagas).

O Curso de Formação de Oficiais funcionará na Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM), na Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital, e terá duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de aspirantado, com início previsto para 31 de agosto 2020, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Durante o curso será obrigatório o alojamento do Cadete nos primeiros 12 (doze) meses de curso (pernoitar nos aquartelamentos), no todo ou em parte, com a finalidade de familiarizar-se ao regime da caserna e às atividades militares, de acordo com o Regimento da Escola.

O Cadete fará jus, durante o período do curso, à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

Sobre o cargo de Oficiais do Concurso PM MG Oficiais 2020

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas no curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, o candidato deverá: a) ser brasileiro nato; b) possuir título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na data da inclusão; e) possuir idoneidade moral; f) ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); g) ter sanidade física e mental; h) ter aptidão física; i) ser aprovado em avaliação psicológica; j) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar; k) não ter sido demitido da PMMG, de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas; não ter dado baixa no conceito “C” nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; não ter sido exonerado ou demitido da PMMG ou do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais com base no art. 146, incisos II, III, IV ou V, letra “a” e “caput” do art. 147, da Lei nº 5.301/1969.

Atribuições

Cadete PM: exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme normas da Educação de Polícia Militar em vigor e Regulamentos da Escola.

Aspirante a Oficial PM: exercer atividades inerentes aos oficiais subalternos (Tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

Tenente PM: promover a segurança pública por meio de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados. Para tanto, a atuação do Tenente compreende as seguintes atribuições específicas, dentre outras: a) comandar pelotão; b) coordenar policiamento ostensivo, reservado e velado; c) assessorar o comando; d) gerenciar recursos humanos e logísticos; e) participar do planejamento de ações e operações; f) desenvolver processos e procedimentos administrativos; g) atuar na coordenação da comunicação social; h) promover estudos técnicos e de capacitação profissional; i) pautar suas ações em preceitos éticos, técnicos e legais.

Salários e Benefícios

A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do CFO/2020 é de R$ 5.769,42 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Após a formatura, a carga horária semanal de trabalho será regulada pela Lei Complementar nº 127, de 02/07/2013 e pela Resolução nº 4.285/2013, e suas alterações, bem como, pelas normas da Educação de Polícia Militar, sobretudo o subitem 3.4.5 deste edital.

Inscrição Concurso PM MG Oficiais 2020

As inscrições do concurso serão realizadas entre 05 de fevereiro de 2010 e 06 de março de 2020, no site oficial da Polícia Militar (www.policiamilitar.mg.gov.br/crs).

O valor da taxa de inscrição é de R$173,00 (cento e setenta e três reais) e não será devolvido ao candidato, salvo se ocorrerem as hipóteses de: pagamento em duplicidade; pagamento extemporâneo; cancelamento; suspensão ou adiamento do concurso público.

Etapas e Provas

O concurso consiste em 02 (duas) fases:

a) 1ª fase: Provas de Conhecimentos (objetiva e dissertativa);

b) 2ª fase: Avaliações Psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e Exames de Saúde (preliminares e complementares), Exame Toxicológico, Prova Oral e Prova de Títulos.

As Provas de Conhecimentos (prova objetiva e dissertativa) serão realizadas nas cidades de Belo Horizonte/RMBH, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas, conforme edital. O candidato deverá optar, no momento da inscrição, em qual destas localidades realizará sua prova.

As provas (objetiva e dissertativa) serão aplicadas na data de 05 de abril de 2020, com início previsto para as 08h30min.

O candidato deverá estar dentro da respectiva sala 30 (trinta) minutos antes do horário de início das provas de conhecimentos, ou seja, às 08h, e não será admitido o acesso à sala após esse horário, salvo determinação da administração do concurso.

A PROVA OBJETIVA terá 03 (três) tipos de provas (A, B e C) todas de caráter eliminatório e classificatório e constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, contendo 04 (quatro) alternativas de respostas, devendo ser marcada apenas 01 (uma) delas, no valor de 5,0 (cinco) pontos cada questão, totalizando 200 (duzentos) pontos.

Serão 05 (cinco) questões para cada um dos seguintes conteúdos: a) Língua Portuguesa. b) Direito Constitucional. c) Direito Penal Militar. d) Direito Penal. e) Direito Processual Penal Militar. f) Direito Processual Penal. g) Direito Administrativo. h) Legislação Extravagante e Legislação Institucional.

A PROVA DISSERTATIVA (redação) é de caráter eliminatório e classificatório e consiste na redação de tema que será fornecido no momento da prova. A redação deverá conter, no máximo, 30 (trinta) linhas e, no mínimo, 120 (cento e vinte) palavras, tendo valor de 100 (cem) pontos, assim distribuídos: a) ortografia: 20 (vinte) pontos; b) morfossintaxe: 20 (vinte) pontos; c) pontuação: 20 (vinte) pontos; d) conteúdo: 40 (quarenta) pontos.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Militar de Minas Gerais

: Polícia Militar de Minas Gerais Banca organizadora : CRS

: CRS Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 160

: 160 Remuneração : R$ 5.769,42

: R$ 5.769,42 Inscrições : entre 05 de fevereiro de 2010 e 06 de março de 2020

: entre 05 de fevereiro de 2010 e 06 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$173,00

: R$173,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: EDITAL PUBLICADO

A Polícia Civil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Polícia 2019/2020) para o preenchimento de 300 vagas no cargo de Escrivão de Polícia. Do quantitativo de vagas, 225 são para ampla concorrência, 60 são para negros e 15 para pessoas com deficiência (PCD). O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (CEBRASPE) tem a responsabilidade do certame, que contará com vagas no DF.

Para concorrer a uma das vagas de Escrivão no concurso PC-DF 2019/2020, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário será de R$ 8.698,78, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Escrivão da PC-DF deverá desempenhar as atividades previstas na Lei Federal nº 4.878/1965, tais como atividade de nível superior com atribuições relativas ao cumprimento das formalidades legais de polícia judiciária necessárias aos inquéritos, termos circunstanciados, sindicâncias, processo administrativo disciplinar e demais serviços cartorários de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 100 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.

Inscrição Concurso PC DF 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora (http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao). A taxa de inscrição vai custar R$199,00.

Etapas Concurso PC DF 2019/2020

A primeira etapa do concurso público vai contar com as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PC-DF.

A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as etapas, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas no Distrito Federal.

Provas Concurso PC DF 2019/2020

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 15 de março de 2020, no turno da tarde. Na data provável de 6 de março de 2020, será publicado no Diário Oficial e divulgado no site da banca, o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

Provas Objetivas

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados.

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico da banca, a partir das 19 horas da data provável de 17 de março de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico da banca.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Provas Discursivas

A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas da atualidade. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no edital.

O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto – o qual será gravado em áudio – especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.

O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico da banca, a partir das 19 horas da data provável de 17 de março de 2020 (horário oficial de Brasília/DF).

Prova Prática de Digitação

Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva.

Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado.

Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação.

Prova de Capacidade Física

PROVA SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TESTE DINÂMICO DE BARRA Mínimo: 3 repetições – TESTE ESTÁTICO DE BARRA – Mínimo em suspensão: 10 segundos FLEXÃO ABDOMINAL Mínimo: 36 repetições Mínimo: 27 repetições TESTE DE MEIO-SUGADO Mínimo: 20 repetições Mínimo: 15 repetições TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS Distância mínima: 2.400 metros Distância mínima: 2.000 metros

O prazo de validade do concurso vai se esgotar após 18 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

