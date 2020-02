Concursos de Agentes de Saúde: 372 vagas para nível médio; Até R$ 1.400

Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, estão abertas 372 vagas em concursos públicos para Agentes de Saúde. As oportunidades são para diversas localidades do país.

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitária, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do SUS e sob supervisão do enfermeiro responsável pela Equipe de Saúde da Família e do gestor municipal.

São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente este cadastro; realizar mapeamento da área de abrangência; registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimento, óbito, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Realizar por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade para monitoramento de situações de risco à família; e identificar indivíduos e famílias exposto a situações de risco.

Veja vagas abertas

No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 67 vagas em cargos de Agente de Combate às Endemias (8 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (59 vagas).

De acordo com o edital, as funções exigem o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Darwin, ou de forma presencial, na Prefeitura de Belém de São Francisco, situada à Av. Cel. Caribé, 266, 1º Andar, Sala de Recursos Humanos, no horário das 08 às 14h, em dias úteis.

Concurso : Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco

: Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco Banca organizadora : Instituto Darwin

: Instituto Darwin Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 67

: 67 Remuneração : R$ 1.250,00

: R$ 1.250,00 Inscrições : até 27 de fevereiro de 2020

: até 27 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 55,00

: R$ 55,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Veja o edital

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Ituiutaba retifica edital e inscrições foram adiadas e agora serão recebidas de 1º a 20 de março de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 119 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias.

De acordo com o edital, as vagas destinadas exigem nível médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.294,80, por carga horária de 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 20 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Directa Carreiras. A taxa de inscrição está fixado em R$ 40,00.

Concurso : Prefeitura de Ituiutaba MG

: Prefeitura de Ituiutaba MG Banca organizadora : Directa Carreiras

: Directa Carreiras Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 119

: 119 Remuneração : R$ 1.294,80

: R$ 1.294,80 Inscrições : 1º a 20 de março de 2020

: 1º a 20 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Veja o edital

A Prefeitura de Santana do Acaraú, Ceará, abriu edital com 84 vagas, sendo 21 imediatas e 63 para cadastro de reserva para o cargo de agente comunitário de saúde na rede municipal de saúde do município de Santana do Acaraú, Ceará.

O salário é de R$ 1.400,00. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 15 de fevereiro pelo site do Cetrede.

Edital publicado. No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Recife faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 72 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Conforme o documento publicado, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e o candidato deve residir próximo ao local de atuação e concluir, com aproveitamento, curso de formação inicial que terá 40 horas. O salário oferecido será de R$ 1.250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 30 de janeiro e 03 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora UPENET. A taxa de inscrição está fixada em R$ 33,40.

Concurso : Prefeitura Recife PE

: Prefeitura Recife PE Banca organizadora : Upenet

: Upenet Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 72

: 72 Remuneração : R$ 1.250,00

: R$ 1.250,00 Inscrições : 30 de janeiro e 03 de março de 2020

: 30 de janeiro e 03 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 33,40

: R$ 33,40 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

A Prefeitura de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, abriu edital para o preenchimento de 28 vagas para agente comunitário de saúde em processo seletivo que terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

O salário será de R$ 1.400,00. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 14 de fevereiro apenas de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua 10 de Novembro, nº 190.